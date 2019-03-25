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Украинцев атакует "вирус трудолюбия": чем это опасно

12:12, 25 марта 2019
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Украинцы все чаще переносят болезни на ногах / фото УНИАН

Об этом свидетельствуют результаты исследования Британского королевского института персонала и развития. Придерживается международного тренда и Украина, говорится в сюжете "Завтрака с 1+1".

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"Ходили на работу больные. Такая политика", - говорят работники. Врачи против такого тренда. Они настаивают, что организм не простит такого отношения к себе. Поэтому, насколько опасен "вирус трудолюбия" и стоит ли работать больному, или идти на больничный - мнения украинцев разделились.

То, что украинцы все чаще переносят болезни на ногах, подтверждают и в медицинских учреждениях.

"Если человек с острым вирусным заболеванием приходит на работу, то на 40% увеличивается риск развития заболеваемости в других работников. Не нужно ползти на работу любой ценой. Если на день-два остались дома, то потери того, кто с вами контактирует, уменьшатся на 25%", - говорят врачи.

В некоторых украинских компаниях решение нашли уже давно.Там болезни работников не подрывают рабочий процесс – заболевший работники имеют возможность удаленно работать из дома.

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Теги: #украинцы#работа#болезнь