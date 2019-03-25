Украинцев атакует "вирус трудолюбия": чем это опасно
Болеть и не идти на больничный - в мире за последние десять лет в три раза увеличилось количество людей, которые поступают именно так.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Британского королевского института персонала и развития. Придерживается международного тренда и Украина, говорится в сюжете "Завтрака с 1+1".
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"Ходили на работу больные. Такая политика", - говорят работники. Врачи против такого тренда. Они настаивают, что организм не простит такого отношения к себе. Поэтому, насколько опасен "вирус трудолюбия" и стоит ли работать больному, или идти на больничный - мнения украинцев разделились.
То, что украинцы все чаще переносят болезни на ногах, подтверждают и в медицинских учреждениях.
"Если человек с острым вирусным заболеванием приходит на работу, то на 40% увеличивается риск развития заболеваемости в других работников. Не нужно ползти на работу любой ценой. Если на день-два остались дома, то потери того, кто с вами контактирует, уменьшатся на 25%", - говорят врачи.
В некоторых украинских компаниях решение нашли уже давно.Там болезни работников не подрывают рабочий процесс – заболевший работники имеют возможность удаленно работать из дома.