На Житомирщине во время родов умерла женщина и ребенок

По предварительным данным, во время родов у женщины началось сильное кровотечение, которое, среди прочего, и привело к смерти.

На Житомирщине в Черняхове полицейские начали расследование обстоятельств смерти роженицы и ребенка.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, 18 марта следователи Черняховского отделения полиции начали расследование ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, в результате чего во время родов умерла 36-летняя женщина, а ее ребенок родился мертвым.

Основанием для начала уголовного производства стали предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы относительно причин смерти женщины и ребенка. У первой вскрытие показало, среди прочего, геморрагический шок, а у второго – асфиксию.

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Установлено, что 17 марта около 5 утра в Черняховской больнице в с. Пекарщина машиной «скорой» была доставлена 36-летняя женщина, беременная четвертым ребенком. По предварительным сведениям, во время родов у нее началось сильное кровотечение, которое, среди прочего, и привело к смерти.

Предварительная квалификация события – ч.2 ст. 140 (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ответственность от 5-летнего ограничения свободы до 3-летнего заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника Следственного управления ГУНП в области Владимир Богатков, в этом году начато 5 уголовных производств по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 140 УК. Сейчас у них продолжается проведение необходимых комплексных исследований относительно профессиональности действий медиков.