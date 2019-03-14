Супрун рассказала о правилах гигиены и объяснила, нужно ли убивать бактерии

Супрун подчеркнула, что чрезмерная чистота может влиять на наш иммунитет не лучшим образом.

Распространено мнение, что бактерии — это всегда плохо. Поэтому мы стараемся их всячески уничтожать, тщательно все вымываем и нередко пользуемся антимикробными средствами.

На своей странице в Facebook исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун объяснила, или нужно все-таки уничтожать бактерии.

Во-первых, отметила она, бактерии способны становиться устойчивыми к тому, чем их уничтожают. В частности антисептики убивают не только плохие, но и хорошие бактерии, которые живут на нашей коже и для нас полезные.

Во-вторых, добавила Супрун, чрезмерная чистота может влиять на наш иммунитет не лучшим образом. Даже непатогенные бактерии нам нужны для тренировки иммунной системы.

"Конечно, не стоит разводить грязь, отказываться от мытья рук или пренебрегать правилами личной гигиены. Речь идет скорее о чрезмерном и часто неоправданном использовании моющих средств, что может иметь потенциальный вред для здоровья", - написала исполняющая обязанности министра.

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Она пояснила, что по факту все моющие средства содержат антимикробные компоненты, просто в одних случаях их добавляют для активного действия, а в других случаях это консерванты — их используют для хранения самого моющего средства.

Стоит быть осторожными при применении средств с антибактериальным эффектом. Ведь когда мы убиваем слабые микроорганизмы, то на их месте обязательно поселятся сильнее и агрессивнее. Это в меньшей степени касается обычных моющих средств без антибактериального действия, которые просто физически более тщательно отмывают поверхность, чем обычная вода.

Нужно использовать моющие средства и дезинфектанты разумно, взвешивать необходимость их применения в каждом случае и принимать во внимание следующее:

1. Слишком много моющих средств в быту могут действовать как раздражители и сами по себе вызывать аллергии.

2. Для формирования крепкого иммунитета у детей необходим контакт с непатогенными бактериями. Это, в свою очередь, эффективная профилактика возникновения аллергий. Как пример этого в некоторых исследованиях даже было показано, что мытье посуды в посудомоечных машинах (по сравнению с мытьем руками) было связано с повышенным риском возникновения детских аллергий.

3. Некоторые исследования показали, что использование дезинфектантов связано с риском возникновения лишнего веса у детей, потому что влияет на их микробиоту.

4. Также не стоит отказываться от домашнего любимца, если дома есть ребенок. Здоровая микробиота домашних животных пригодится иммунной системе ваших малышей.

"Помните, что стерильности все равно не будет, да и она нам не нужна. Однако, это не означает, что можно пренебрегать правилами личной гигиены и уборкой в доме", - подытожила Супрун.

Какими правилами не следует пренебрегать:

- старайтесь мыть руки водой и обычным мылом, это наиболее эффективный способ добиться их чистоты. А вот эффективность антибактериальных средств в снижении рисков инфекций не доказана;

- не ленитесь помыть руки, если есть такая возможность, ведь антисептические спреи не устраняют грязь;

- для уборки, например, в общественных местах, можно использовать салфетки, содержащие более 5% поверхностно-активных веществ, а также 10% уксус, или 1% хлорный отбеливатель — они имеют доказанный противовирусный эффект;

- при выборе моющих средств для дома — читайте их состав и старайтесь выбирать средства без антибактериального эффекта;

- для уборки старайтесь больше использовать просто воду. Вода также способна эффективно очищать поверхности.