Корь "косит" украинцев: в Хмельницкой области умер младенец

За два последних месяца корью в Украине заболели 26 тысяч 544 человека - 11 тысяч 797 взрослых и 14 тысяч 747 детей.

Уровень заболеваемости корью в Украине уменьшается уже вторую неделю.

Согласно оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 9-й недели 2019 года корью заболели 2 тысячи 524 человека - 1 тысяча 230 взрослых и 1 тысяча 312 детей.

За отчетную неделю в Хмельницкой области вследствие кори умер младенец 25 дней от роду.

В общей сложности в этом году от кори умерли уже 10 человек, в их числе которых трое детей. С начала вспышки корь унесла уже 31 жизнь.

В период с 28 декабря 2018 года по 1 марта 2019 года корью в Украине заболели 26 тысяч 544 человека - 11 тысяч 797 взрослых и 14 тысяч 747 детей.

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Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (всего 4 тысячи 021 человек: 1 тысяча 335 взрослых и 2 тысячи 686 детей), Винницкой (2 тысячи 339: 1 тысяча 014 взрослых и 1 тысяча 325 детей), Ривненской (2 тысячи 299: 808 взрослых и 1 тысяча 491 ребенок), Хмельницкой (2 тысячи 007: 1 тысяча 073 взрослых и 934 ребенка) областях и Киеве (2 тысячи 310 человек: 1 тысяча 293 взрослых и 1 тысяча 017 детей).

В Минздраве в очередной раз напоминают, что вакцинация - это единственный способ защититься от кори.

В пресс-службе отметили, что для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори. Министерство призывает всех соблюдать Календарь прививок и скорее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию.

Все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США: по состоянию на 28 февраля в Украине было 1 млн 259 тыс. 232 дозы.

Как сообщал УНИАН, по данным ЮНИСЕФ, количество новых случаев кори в мире стремительно растет и приобретает угрожающий уровня.

Хуже всего ситуация в 10 странах, в которых зафиксировано более 74% новых случаев инфицирования. При этом Украина занимает первое место среди десяти стран, где количество новых случаев кори в 2018 году выросла только по сравнению с 2017 годом.