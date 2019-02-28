В Киеве зафиксировали новый случай смертельной инфекции

25 февраля больного госпитализировали в реанимационное отделение.

В столице зарегистрирован случай ботулизма, который, возможно, связан с употреблением пищевых продуктов промышленного изготовления, а именно: шпрот горячего копчения, салаки, мойвы вяленого копчения, приобретенных в одном из столичных супермаркетов.

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Об этом сообщает государственное учреждение "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины".

Кроме пострадавшего, продукты употребляли еще двое людей. 25 февраля больного госпитализировали в реанимационное отделение Киевской городской клинической больницы №4, где был введен ботулинический гепатогенный антитоксин.

Также сейчас начата проверка магазина. Эпидрасследование случая заболевания ботулизмом продолжается.

Напомним, 20 февраля двое молодых киевлян после употребления мясной тушенки почувствовали недомогание: возникли тошнота и рвота, головная боль, сильная слабость, перед глазами все расплывалось, двоилось. Оказалось, что у них - ботулизм.