В Украине обновят программу "Доступные лекарства"

В Минздраве надеются, что обновленная программа начнет работать в полную силу уже к лету.

Правительственная программа «Доступные лекарства» с 1 апреля обновляется и переходит в администрирование Национальной службы здоровья Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк на заседании правительства.

«С апреля программа переходит на новый уровень. Администрировать её начнет Национальная служба здоровья. Но это не просто смена плательщика, это обновление программы», - отметил он

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Ковтонюк пояснил, что вместо бумажного рецепта будет действовать электронный, по которому пациент сможет получить лекарства независимо от места проживания в любой аптеке, которая подписала договор с НСЗУ.

Заместитель министра здравоохранения надеется, что обновленная программа начнет работать в полную силу уже к лету.

Как сообщал УНИАН, программа «Доступные лекарства» стартовала по инициативе Кабинета министров в апреле 2017 года. Первыми тремя программными нозологиям стали заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет и бронхиальная астма.

На сегодняшний день в рамках реализации правительственной программы «Доступные лекарства» выписано 33 млн рецептов.