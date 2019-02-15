Эксперт объяснил, почему в Украине невозможно объявить эпидемию кори

Эксперт отметил, что в Украине должен быть главный санитарный врач, который обязан объявлять эпидемии.

Эпидемию кори в Украине объявить невозможно. Для этого нужен главный санитарный врач, которого, из-за ликвидации СЭС, в Министерстве здравоохранения сейчас нет.

Такое мнение выразил президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк, передает «Обозреватель». Он сослался на закон "О защите населения от инфекционных болезней".

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"Как можно объявить эпидемию, если некому это сделать? Должен быть главный санитарный врач, который должен объявлять эпидемии. У него должна быть целая армия исполнителей. То есть, эпидемиологов, которые бы выполняли его приказы. Но нет ни врача, ни эпидемиологов", – заявил Сердюк.

Он уточнил, что главный санитарный врач Украины был восстановлен судом в своей должности. Однако решение суда никто не выполняет.

"Я уверен, что если его вернут, то соберутся все те эпидемиологи, которые остались, и решат эту проблему в течение месяца. Но этого не делается. Почему? Потому что им этого не нужно, потому что такое отношение к больным в Украине", – подытожил общественный деятель.