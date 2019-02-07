Медики объяснили, почему мокрые ноги - серьезная угроза здоровью (видео)
Немало украинцев из-за такой погоды вчера вернулись домой с мокрыми ногами.
Медики предупреждают - это может быть угрозой жизни. Чем можно заболеть, если промочили ноги и как избежать неприятностей, говорится в сюжете ТСН.
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На ступнях наших ног расположены рецепторы, которые непосредственно связаны с рецепторами на слизистой носа, поэтому холодные мокрые ноги провоцируют насморк.
Мокрые ноги, длительное пребывание на улице - это высокий риск развития вирусных и простудных заболеваний, предупреждают медики. А глобальное переохлаждение приводит к пневмонии.
Если промочили ноги, после возвращения домой их нужно немедленно отогреть и прополоскать горло, если чувствуете дискомфорт в нем.
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