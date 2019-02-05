Журналисты выяснили, как мебель может отравить ребенка (видео)

Журналисты рассказали, какими опасными химикатами обрабатывают вашу мебель и как они могут отравить вас и ваших детей.

О кровати, но с другой стороны. Формальдегид - химическое соединение, которое испаряется в воздух и вызывает у человека рак. И в зоне риска почти каждый из нас, потому что пользуется обычной бытовой мебелью.

Материалы, из которых они сделаны, часто оказываются просто насыщенными формальдегидом, что медленно нас убивает.

Журналисты в программе расследований "Гроши" рассказали, чем может навредить здоровью вашего ребенка обычная мебель, как проверить свою мебель и сделать правильный выбор на будущее.

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Героиня сюжета приобрела дорогой детской гарнитур. Женщина тщательно выбирала производителя (ибо это же для детишек!). По этой же причине денег она не экономила и выложила почти пол тысячи долларов за детский шкаф и ступеньки с ящиками внутри.

Однако как только его доставили домой, женщина почувствовала резкий неприятный запах. Вскоре начались настоящие проблемы: у ребенка появился странный кашель по утрам и ночью. Женщина вызвала врача и начала искать информацию в интернете.

В результате героиня самостоятельно узнала, что может быть причиной резкого запаха в мебели. Но, чтобы убедиться, приобрела специальный прибор, который измеряет уровень угрозы - формальдегид монитор. Прибор сразу показал 0,23 мг формальдегида на кубический метр воздуха. При этом, согласно инструкции к этому газоанализатору, безопасная для человека норма не более 0,10 мг/кв.м. Но хуже всего то, что цифры на дисплее продолжили расти.

Формальдегид - органическое соединение, прозрачный газ с резким запахом. Раствор формальдегида используется в деревообрабатывающей и мебельной промышленности для производства фанеры и ДСП. Он входит в состав смолы, которая склеивает деревянную стружку. Согласно техническим нормам наиболее опасный класс ДСП - Е3. В нем 30% формальдегидной смолы. Из него запрещено делать мебель.