Аллергия и радиационный фактор: украинцев предупредили об опасных елках

При приобретении елки надо смотреть сертификат на товар и заключение санэпидслужб, отметил эксперт.

При покупке елки на Новый год украинцам следует обращать пристальное внимание на сопроводительные документы к товару. Некоторые елки могут представлять угрозу для здоровья покупателей.

Об этом рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает «Обозреватель». По его словам, покупать елки необходимо только с сертификатом соответствия.

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На вопрос, на что обращать внимание, Рубан ответил: "Это наличие радиационного сертификата о безопасности... На сопроводительный документ — это касается любых товаров, которые продаются в сетях".

Чиновник объяснил, в чем может заключаться опасность для здоровья людей.

"В первую очередь это аллергическая угроза, если мы говорим про живую елку. Во-вторых, это радиационный фактор, который может повлиять на здоровье человека... Искусственные елки несут больше вреда, чем живые. Сегодня появляется информация о наличии в искусственных елках формальдегида, фенола, других токсичных веществ... Можем говорить об остром отравлении или хроническом отравлении — все зависит от тех соединений, которые есть в данной елке", — пояснил он.

"Надо смотреть сертификат на данную елку, заключение санэпидслужбы, что подтверждает безопасность данного изделия, а также содержание токсичных химических веществ. Если возникают сомнения относительно данной елки — обращаться в компетентные органы", — подытожил Рубан.