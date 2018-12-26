Спасатели назвали правила безопасного пользования новогодней елкой (инфографика)

Спасатели призвали покупать искусственные елки для сохранения живых деревьев.

До Нового года остается 6️ дней, поэтому спасатели решили напомнить украинцам о безопасности "новогодней красавицы".

Инфографику с соответствующими рекомендациями они разметили на своей странице в Facebook.

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Они напомнили, что уничтожение дерева только для того, чтобы две недели смотреть на него – негуманное и безосновательное.

"Лучше купите искусственную елку или вообще, импровизируйте. Соорудите новогоднее дерево из подручных предметов, нарядите гирляндами комнатные растения, или же украсьте елку во дворе", - добавляется в сообщении.