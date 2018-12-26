цей матеріал доступний українською

Спасатели назвали правила безопасного пользования новогодней елкой (инфографика)

16:07, 26 декабря 2018
Общество
38 0
Срубленные новогодние елки / фото УНИАН

Инфографику с соответствующими рекомендациями они разметили на своей странице в Facebook.

Читайте такжеПушистые vs елка: как коты и собаки становятся главным новогодним украшением (видео)

Они напомнили, что уничтожение дерева только для того, чтобы две недели смотреть на него – негуманное и безосновательное.

"Лучше купите искусственную елку или вообще, импровизируйте. Соорудите новогоднее дерево из подручных предметов, нарядите гирляндами комнатные растения, или же украсьте елку во дворе", - добавляется в сообщении.

false

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #елка#безопасность