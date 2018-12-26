Спасатели назвали правила безопасного пользования новогодней елкой (инфографика)
16:07, 26 декабря 2018Общество
38 0
Спасатели призвали покупать искусственные елки для сохранения живых деревьев.
Срубленные новогодние елки / фото УНИАН
До Нового года остается 6️ дней, поэтому спасатели решили напомнить украинцам о безопасности "новогодней красавицы".
Инфографику с соответствующими рекомендациями они разметили на своей странице в Facebook.
Читайте такжеПушистые vs елка: как коты и собаки становятся главным новогодним украшением (видео)
Они напомнили, что уничтожение дерева только для того, чтобы две недели смотреть на него – негуманное и безосновательное.
"Лучше купите искусственную елку или вообще, импровизируйте. Соорудите новогоднее дерево из подручных предметов, нарядите гирляндами комнатные растения, или же украсьте елку во дворе", - добавляется в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter