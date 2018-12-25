Внесут в "красный список": эксперт объяснила, почему пациентам следует подписать договор с врачом

Пациент будет сам заинтересован найти подходящего семейного врача и подписать с ним договор, считает менеджер медицинской группы Реанимационного пакета реформ.

Сейчас все пациенты, которые не подписали декларацию с семейным врачом, занесены в так называемый к"расный список". В 2019 году госфинансирование лечения таких пациентов прекратится.

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Об этом рассказала менеджер медицинской группы Реанимационного пакета реформ Светлана Бубенчикова, передает «Обозреватель». Впрочем, она заверила, что отсутствие договора с семейным врачом не станет поводом для отказа в оказании медицинской помощи.

"Сумма, выделяемая на этих пациентов к концу 2018 года, составляет 240 гривен. Со следующего года такие красные списки тоже будут финансироваться, но до 1 июля. И выделяться на таких пациентов в 2019 году будет 120 гривен", – пояснила Бубенчикова.

По ее мнению, пациент будет сам заинтересован найти подходящего семейного врача и подписать с ним договор.

"Но я не представляю, как может пострадать пациент, который не заключил договор с врачом. Эта категория все еще получает по субвенции средства согласно официальному месту прописки", – подытожила эксперт.