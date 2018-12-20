Супрун объяснила, сколько можно есть масла и какого

Главное — не забывать об умеренности в употреблении масла.

Масло - важный и полезный продукт, поэтому не нужно отказывать себе в удовольствии съесть ломтик свежего хлеба с ним.

Сливочное масло - полезный пищевой продукт — ценный источник питательных веществ, калорий, жиров, а также витаминов А, К, Е, улучшает всасывание жирорастворимых витаминов А, Е, D, а ненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в масле, хорошо влияют на состояние сосудов, пишет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

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"Главное — не забывать об умеренности в употреблении. Следует помнить, что в масле действительно много насыщенных жиров, от чрезмерного употребления которых нас справедливо предостерегают медики. К примеру, в 100 граммах масла насыщенных жиров в среднем половина — 50 грамм (для масла жирностью 81%), а это — двойная дневная норма для нашего организма", - подчеркнула Супрун.

Чем меньше жирность масла, тем меньше жира в нем вообще, а соответственно и насыщенных жиров. Кроме того, в масле довольно много холестерина — в 100 граммах — 250 миллиграммов.

За день и.о. главы Минздрава советует потреблять не больше 40 граммов в сутки (для масла жирностью не выше 82%) и при отсутствии других насыщенных жиров в рационе.

Что интересно, добавила она, утверждение, что хрупкость или мягкость определяет подлинность масла — миф. Данная характеристика зависит от сезонности — в весенне-летний период преобладают низкоплавкие жиры, а зимой — тугоплавкие.

Также Супрун предостерегла от потребления спредов и маргарина. Так, например, главная опасность маргарина заключается в высоком содержании в нем транс-жиров — до 50%.

Ранее и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала, что существует много причин, чтобы реже употреблять красное мясо, уменьшать размер порций и стараться заменить его растительными продуктами.