Супрун дала простые советы ко Дню Святого Николая
И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун дала советы ко Дню Святого Николая. Она рассказала, что приятно делать подарки, особенно детям, которые живут без семьи.
К сожалению, в основном это очень краткосрочные встречи, когда на Николая, Рождество или Новый Год к детям приходит куча гостей, заваливает их подарками, дарит много конфет. А потом они исчезают до следующих праздников, пишет исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.
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"Дети не понимают, почему в эти дни они получают так много внимания, а потом никому не нужны. Это большой стресс. К тому же, дети не привыкли есть сладости в таком количестве, и это вредно для их здоровья", - пояснила Супрун.
Она рассказала, что лучше взять детей на прогулку или рассказать им о здоровом образе жизни, или просто почитать книжку. Детям требуется постоянное внимание и забота, а не сладости раз в год.
"Если хотите сделать им приятное — приходите чаще или же поддерживайте благотворительные фонды, которые постоянно работают, чтобы давать детям, у которых нет родителей, не только сочувствие, а знания и навыки, которые им пригодятся в жизни", - отметила и.о. главы Минздрава.
"Не забывайте, что праздники прежде всего — это тепло, забота и счастливые воспоминания, а не только красивые обертки подарков и вкусненькая еда", - подытожила Супрун.
Напомним, 19 декабря, православные христиане отмечают День Святого Николая, который считается покровителем детей. Обычно в этот день послушным детям под подушку кладут подарки.