Официально подтверждено: в Харькове от гриппа умерли два человека

По данным медиков, умершие не были привиты против гриппа.

В Харькове с начала эпидемического сезона от гриппа умерли 9-летний ребенок и 62-летняя женщина. Читайте такжеСупрун рассказала, какие прививки стоит делать взрослым Об этом сообщается на официальном сайте ГУ «Харьковский областной лабораторный центр Минздрава Украины». Согласно информации, зарегистрированы два лабораторно подтвержденных летальных случая от гриппа среди жителей Харькова (ребенок 2009 г.р. и женщина 1956 г.р.). Отмечается, что умершие не были привиты против гриппа. Как сообщал УНИАН, 1 декабря в Харькове умерла больная гриппом 9-летняя девочка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter