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Официально подтверждено: в Харькове от гриппа умерли два человека

16:44, 17 декабря 2018
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REUTERS

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Об этом сообщается на официальном сайте ГУ «Харьковский областной лабораторный центр Минздрава Украины».

Согласно информации, зарегистрированы два лабораторно подтвержденных летальных случая от гриппа среди жителей Харькова (ребенок 2009 г.р. и женщина 1956 г.р.).

Отмечается, что умершие не были привиты против гриппа.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря в Харькове умерла больная гриппом 9-летняя девочка.

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Теги: #смерть#грипп#Харьков