В Харькове от гриппа умер 9-летний ребенок - СМИ
08:55, 14 декабря 2018Новости регионов
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Раньше от ОРВИ в Одесской области умер месячный ребенок.
Ребенок умер в "скорой" / dpchas.com.ua
СМИ сообщают, что в Харькове от гриппа умерла 9-летняя девочка.
Об этом передает UA:Харьков, ссылаясь на слова заместителя директора областного департамента здравоохранения Галины Сироштан.
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По ее словам, ребенок жил в Харькове. Он умер 1 декабря в машине скорой помощи.
"Высеяли вирус гриппа. Патологический материал, который забрали после судебно-медицинской экспертизы. Высеялся сезонный грипп", - сказала Сироштан.
Как сообщал УНИАН, в Одесской области от риновирусной инфекции умер месячный ребенок. Это первый случай смерти от ОРВИ в сезоне осень-зима 2018-2019 года.
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