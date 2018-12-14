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В Харькове от гриппа умер 9-летний ребенок - СМИ

08:55, 14 декабря 2018
Новости регионов
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Ребенок умер в "скорой" / dpchas.com.ua

Об этом передает UA:Харьков, ссылаясь на слова заместителя директора областного департамента здравоохранения Галины Сироштан.

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По ее словам, ребенок жил в Харькове. Он умер 1 декабря в машине скорой помощи.

"Высеяли вирус гриппа. Патологический материал, который забрали после судебно-медицинской экспертизы. Высеялся сезонный грипп", - сказала Сироштан.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области от риновирусной инфекции умер месячный ребенок. Это первый случай смерти от ОРВИ в сезоне осень-зима 2018-2019 года.

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Теги: #смерть#ребенок#грипп#Харьков