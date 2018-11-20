Украина вымирает: смертность превысила рождаемость почти вдвое (документ)

Согласно данным Госстата, на 100 умерших приходится 59 рожденных.

В Украине сокращается численность населения, а количество умерших превышает количество родившихся граждан.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики. Численность населения в Украине, по оценке на 1 октября 2018 года, составляла 42220,8 тыс.

В течение января–сентября 2018 года численность населения сократилась на 165,6 тыс.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших – 59 живорожденных", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, количество умерших в Украине на конец апреля 2018 года превышало число родившихся почти в два раза.