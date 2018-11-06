В Украине корью заболели уже более 36 тысяч человек - Минздрав

На минувшей неделе корью заболели 1 тыс. 246 человек, что на 5,5% меньше, чем неделей раньше.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, с начала 2018 года корью заболели 36 тыс. 455 человек - 14 тыс. 111 взрослых и 22 тыс. 344 ребенка.

«Если уровень заболеваемости останется на таком же уровне, к концу года количество больных корью может превысить самый высокий показатель заболеваемости, который был зафиксирован в Украине с 1991 года (42 тыс. 724 человека в 2006 году). Лекарства от кори не существует, единственный способ защититься от этого заболевания - вакцинация», - сообщается на странице ЦОЗ в Facebook..

Отмечается, что сейчас в Украине достаточно вакцин для проведения плановой и усиленной иммунизации против кори. По состоянию на 1 ноября 2018 года имеется 602 тыс. 193 дозы вакцин против кори, паротита и краснухи (КПК). Все вакцины доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

По данным ЦОЗ, больше всего людей заболели корью во Львовской (7 тыс. 364), Ивано-Франковской (3 тыс. 612), Закарпатской (3 тыс. 459), Одесской (2 тыс. 550) областях, в Киеве (2 тыс. 408) и Тернопольской области (2 тыс. 120).

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Как информируют в Минздраве, на минувшей неделе в Украине корью заболели 1 тыс. 246 человек - 359 взрослых и 887 детей. Это на 5,5% меньше чем неделей раньше.

Также отмечается, что больше всего болеют корью дети в возрастной категории 5-9 лет (почти 32% всех детей). Это те дети, которые не получили вторую дозу КПК вовремя, из-за чего у них не выработался иммунитет к болезни. В рамках усиленной иммунизации процент детей, которые вовремя получили 1-ю дозу КПК, составляет 35,7% (меньше всего - в Черновицкой, Одесской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях). А процент детей, которые вовремя получили две дозы, еще меньше - 28,8% (меньше всего - в Запорожской, Тернопольской, Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях).

Как сообщал УНИАН, 1 ноября в Минздраве заявили, что рост уровня заболеваемости корью в Украине наблюдается с середины сентября.

Гендиректор Центра общественного здоровья Владимир Курпита заявил, что это сезонный, прогнозируемый рост, и добавил, что вспышка кори продолжается во всей Европе.