Украинцев "косит" опасная инфекция: Супрун озвучила число жертв в 2018 году

Ботулизм - это отравление ботулиновым токсином, который накапливается в испорченных продуктах.

С начала года в Украине зафиксировано восемь смертей от ботулизма. Самая частая причина отравления - употребление вяленой, соленой или консервированной рыбы домашнего приготовления, которая была приобретена на стихийном рынке или же просто в подземном переходе.

С этого года на центральном уровне Украина начала закупать сыворотки от ботулизма, пишет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

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По ее словам, сейчас имеются высококачественные антитоксины, необходимые для немедленного лечения ботулизма. Получить сыворотку можно в любое время. Ее срочно доставляют в место зафиксированного случая ботулизма.

"Впрочем, лучший способ защититься - профилактика. Запомните простое правило безопасности - не употребляйте копченую, вяленую или соленую рыбу, если не знаете, как ее готовили. Такая рыба могла быть заражена в природных условиях, к тому же, не проходила термической обработки. Выяснить, есть ли в ней токсин, перед употреблением невозможно", - подчеркнула и.о. министра здравоохранения.

Кроме того, продолжила Супрун, причиной отравления могут стать другие продукты домашнего консервирования - мясо, рыба, грибы, реже - овощи, если эти продукты были плохо вымыты, неправильно или недостаточно термически обработаны, транспортировались или хранились ненадлежащим образом.

"Отравление токсином может вызывать нарушения зрения, невнятность речи, ощущение сухости во рту или мышечную слабость. Также может повышаться температура, возникнуть боль в животе и общая инфекционная интоксикация. У детей симптомы ботулизма могут проявляться в виде апатии, отказа от еды и длительного плача", - пояснила и.о. главы Минздрава.

Как сообщил Минздрав, 11 сентября в Херсоне от ботулизма умер мужчина, его супруга находится в реанимации.