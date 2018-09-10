СМИ выяснили, какие бактерии и микроорганизмы живут на телефонах (видео)

С этим гаджетов мы обедаем, спим, работаем и учимся.

В среднем 5 часов в день тратит современный человек на мобильный телефон. Проверяет его примерно 85 раз в сутки.

С этим гаджетов мы обедаем, спим, работаем и учимся. Он настолько вошел в современную жизнь, что медики рекомендуют изменить правила гигиены - мыть не только руки, но и ежедневно обрабатывать телефон.

Спецкор выяснил, какие бактерии и микроорганизмы живут на телефонах.