цей матеріал доступний українською

СМИ выяснили, какие бактерии и микроорганизмы живут на телефонах (видео)

20:01, 10 сентября 2018
Страна
6626 0

С этим гаджетов мы обедаем, спим, работаем и учимся. Он настолько вошел в современную жизнь, что медики рекомендуют изменить правила гигиены - мыть не только руки, но и ежедневно обрабатывать телефон.

Спецкор выяснил, какие бактерии и микроорганизмы живут на телефонах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #телефон#микроорганизмы