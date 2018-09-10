СМИ выяснили, какие бактерии и микроорганизмы живут на телефонах (видео)
20:01, 10 сентября 2018Страна
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С этим гаджетов мы обедаем, спим, работаем и учимся.
В среднем 5 часов в день тратит современный человек на мобильный телефон. Проверяет его примерно 85 раз в сутки.
С этим гаджетов мы обедаем, спим, работаем и учимся. Он настолько вошел в современную жизнь, что медики рекомендуют изменить правила гигиены - мыть не только руки, но и ежедневно обрабатывать телефон.
Спецкор выяснил, какие бактерии и микроорганизмы живут на телефонах.
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