Впервые в Украине во всех винницких школах установят системы 9-ступенчатой очистки питьевой воды

В Виннице завершается внедрение I этапа проекта «Качественная вода – здоровые дети – здоровая нация».

До начала нового учебного года во всех 36 муниципальных школах будет установлено и подключено инновационные системы 9-ступенчатой очистки воды. Кроме самих установок, которые будут очищать воду, на которой будет готовиться еда и напитки для учеников в столовых, также в учреждениях устанавливаются бюветы. В следующем году такими же системами муниципалитет планирует обустроить все детские сады. Такое комплексное решение по обеспечению детей качественной питьевой водой в учебных заведениях в Украине реализуется впервые. Разработкой и монтажом этих систем, не имеющих аналогов в стране, занималась винницкая компания.

На реализацию проекта в школах в июне этого года городским советом было выделено 2,3 млн грн из городского бюджета. Его планируется реализовать в течение 2018-2019 годов во всех 36 школах и 53 детских садах города. Что позволит обеспечить детей качественной минерализованной водой.

Комплексная очистка воды, которую вводят, предусматривает систему обратного осмоса – это технология очистки воды, которая использует полупроницаемые мембраны. Основная цель заключается в продавливании воды под высоким давлением через полупроницаемую мембрану с целью устранения из воды вредных веществ, органики, коллоидных частиц и бактерий. Вода проходит 9 степеней очистки с ультрафиолетовой лампой и минерализатором.

Накануне начала нового учебного года городской голова Сергей Моргунов побывал в одной из школ, где уже завершен монтаж оборудования, - ОШ №27, что на Тяжилове. Глава города вместе с журналистами попробовал очищенную воду и поделился впечатлениями: «Вода качественная, и, как по мне, она намного лучше, чем бутилированная. Поэтому было принято решение во всех школах до первого сентября установить такие системы. Это оправданная инвестиция, ведь это 9-ти ступенчатая очистка, которая гораздо лучше готовит воду и очищает ее, в том числе и бактериологическая очистка через ультрафиолет. Система проста в пользовании и в сервисном обслуживании», - отметил городской председатель Сергей Моргунов.

«Дети во всех школах города будут пить чистую, живую, полезную воду. Эта система является уникальной, ведь в ней предусмотрены все степени защиты, есть возможность четко контролировать количество воды и систему фильтрации. А также установлены датчики для контроля напряжения, чтобы не сгорела система», - добавляет депутат городского совета Владимир Онофрийчук.

Установкой оборудования и бюветов занималась местная компания «Аквасет». Специально для Винницы разработала эту систему.

«Мы по вашему заданию разработали инновационную систему защиты и очистки воды. Она не имеет аналогов в Украине. Система максимально подходит для очистки нашей винницкой воды. Это первый пример в Украине, когда дети будут потреблять чистую и питательную воду. Система очистки убирает из воды абсолютно все вредные примеси, обогащает ее минералами, которые полезны для организма детей, и в финале также еще есть ультрафиолетовое очищение», - рассказал инженер компании «Аквасет» Александр Омельчук.

Справка:

На сегодня в 98% школ и садиков Украины используют хлорированную воду. Это самый дешевый способ обеззараживания. Но хлор является вредным. По данным ученых, такая вода накапливает в организме канцерогены. Если такую воду пить каждый день, организм начинает преждевременно стареть, ведь хлор нагружает внутренние органы.

Согласно исследованиям, более 60% детей школьного возраста страдают от обезвоживания различной степени из-за того, что выпивают недостаточно воды в течение дня. Надлежащий водный режим способствует не только правильной терморегуляции, но и поддержке физических, умственных функций, улучшает память и внимание.

Зато очищенная вода будет способствовать снижению уровня заболеваемости у детей, в частности на ацетон, вирусные инфекции, заболевания суставов и прочее. Также она поможет повысить уровень детского иммунитета благодаря потреблению качественной минерализованной воды на противовес хлорированной.