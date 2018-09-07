Врач оценил идею Кабмина об отмене перехода на летнее время

Кандидат медицинских наук прокомментировал возможность отмены перехода на летнее время вслед за Евросоюзом.

Отказываться от перехода на летнее время, как это предлагает Кабинет министров Украины, нельзя - это может плохо сказаться на внутренних часах человека.

Об этом рассказал врач, кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко, передает «Обозреватель». По его словам, такое негативное влияние особенно хорошо заметно, когда человек меняет часовые пояса во время авиаперелета.

"По своей специальности меня иногда вызывают ночью. И летом, когда это июнь, начало июля, мы видим, что уже в три часа ночи небо все серое, уже встает солнышко. Скажите, зачем мне надо, чтобы солнышко вставало в два часа утра?" - привел пример врач.

По его словам, все дело в том, что алгоритм "сон - не сон" в человеческом организме регулируется гормонами: кортизолом и мелатонином.

"И в зависимости от того, когда они у человека вырабатываются, когда достигают своего максимума - мы просыпаемся и у нас максимальная физическая активность", - пояснил Сидоренко.

"Причем если весной, когда мы переводим время на час вперед: уже семь, а не шесть, тебе надо вставать уже и что-то делать - это гораздо сложнее. А вот осенний переход - это когда ты утром в воскресенье проснулся... о, а я еще целый час могу законно полежать и мне ничего не будет", - подытожил врач.

Как сообщал УНИАН, в Украине могут отменить переход на летнее время после соответствующего решения в ЕС.