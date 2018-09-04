В Украине могут отменить переход на летнее время

В случае принятия ЕС решения об отмене перехода на летнее время, Минэкономразвития обратится в Кабмин о возможности внесения соответствующих изменений и в нашей стране.

Украина взяла курс на евроинтеграцию, поэтому есть вероятность отмены перехода на летнее и зимнее время, следом за ЕС.

Как сообщили в Министерстве экономического развития и торговли, Украина взяла курс на евроинтеграцию, а значит должна имплементировать европейское законодательство, сообщают "Вести".

"В случае принятия ЕС решения об отмене перехода на летнее время, Минэкономразвития обратится в Кабинет министров Украины о возможности внесения соответствующих изменений в порядке", – прокомментировали в министерстве.

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В ведомстве также добавили, что экономического обоснования ежегодного перехода на летнее время и информации об уменьшении потребления электроэнергии при переводе часов в Минэкономразвития нет.

Ранее президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сделал заявление, что ЕС может отменить перевод часов на летнее и зимнее время.

Он отметил, что данное решение будет принято после онлайн-опроса, большинство участников которого выступили за отмену перевода часов. Это предложение поддержали 80% из 4,6 млн респондентов.