Супрун предупредила украинцев о сезоне гриппа

Чтобы защитить себя и родных, стоит начинать планировать в календаре время, когда можно делать прививки для профилактики гриппа, подчеркнула Супрун.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун напомнила украинцам, что сезон гриппа близко - он начнется с октября.

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В Украине, по прогнозам World Health Organization (WHO), вероятно, будут циркулировать:

- вирус, подобный A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09;

- вирус, подобный A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016(H3N2);

- вирус, подобный B/Colorado/06/2017.

"Для эпидсезона 2018-2019 года в Украине ожидается наличие трех вакцин от гриппа. Одна из них уже зарегистрирована в Украине, другая завершила процесс специализированной экспертизы регистрации, материалы по третьей вакцине находятся на рассмотрении в Государственном экспертном центре", - пишет Супрун на своей странице в Facebook.

Как убеждает и.о. главы Минздрава, вакцины будут доступны в аптеках уже в течение месяца, где их можно будет купить и вовремя сделать прививку в учреждении здравоохранения.

"Минздрав Украины закупает вакцины от гриппа централизованно за средства налогоплательщиков. Такие вакцины можно купить за деньги или получить бесплатно, если ваша организация или местные власти решат их закупить", - добавила Супрун.

Как сообщал Минздрав, в новом эпидсезоне в Украине прогнозируют три штамма вируса гриппа: Мичиган, Сингапур, Колорадо.