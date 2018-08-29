Лекарства не существует: украинцев атакует опасная болезнь, на прошлой неделе пострадали более полутысячи человек
18:19, 29 августа 2018Страна
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Медики напоминают, что защитить от кори может только вакцинация.
Корь в Украине. Более тысячи человек за 2 недели болезнь уложила на больничные койки
Корь в Украине за две недели уложила на больничные койки более тысячи человек. Об этом свидетельствуют новые данные Минздрава.
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На прошлой неделе заболели более полутысячи украинцев, большинство из которых - дети. Общее количество заболевших корью с начала года - 30 тысяч человек.
13 пациентов медики спасти не смогли. В основном инфекционная болезнь распространяется в Западной Украине. Лекарств от кори не существует, защитить от него может только вакцинация.
Как сообщал УНИАН, в июле в Киевской области от осложнений, вызванных корью, умер ребенок в возрасте 1 год и 10 месяцев.
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