Реорганизация "Охматдета" расширит возможности лечения онкобольных детей - Минздрав

В ведомстве отметили, что количество врачей не меняется.

Реорганизация НСДБ "Охматдет" предусматривает расширение возможностей лечения детей благодаря оптимизации организационной структуры больницы.

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Как сообщается на Правительственном портале, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения с целью противодействовать распространению фейков в сфере здравоохранения.

"Реорганизация Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга предусматривает расформирование административной части, которая была необоснованной надстройкой над четырьмя отделениями (поддерживающей, интенсивной химиотерапии, трансплантации костного мозга, химиотерапии онкогематологических заболеваний) и не имела никакой лечебной функции.

Ни одно из отделений не закрывается, а функциональные возможности отделения трансплантации костного мозга даже расширяется: в штатный состав ввели должности иммунологов, что очень важно для лечения детей с первичным иммунодефицитом. В новой структуре это отделение будет называться Отделением трансплантации костного мозга и иммунотерапии", говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что количество врачей не меняется. Количество пациентов, которых способна принять и пролечить больница, благодаря оптимизации структуры и развитию больницы существенно возрастет.

"Детская онкология в этом году попала в перечень программ государственных закупок, по которым по ряду препаратов Украина впервые выйдет на обеспечение 100% объемов запросов больниц по всей стране. Это стало возможным благодаря эффективным процедурам государственных закупок через международные организации. В случае невозможности получить необходимое лечение в Украине, граждане имеют возможность получить поддержку государства для лечения за рубежом. Программа лечения за рубежом ежегодно увеличивается. За последние два года (2016 и 2017) количество пациентов, которые получили помощь от государства по этой программе, составило 362 человека, что в 1,5 раза больше общего количества всех пациентов программы за период с 2010 по 2015 год включительно", - отметили также в Минздраве.