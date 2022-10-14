Часть рецензентов остались в восторге, а другие — разгромили проект.

Сегодня, 14 октября, вышел хоррор с элементами шутера Scorn от студии Ebb Software и издательства Kepler Interactive. Сразу после этого появились обзоры игры от западных изданий. Средняя оценка свидетельствует, что проект получился спорным. В нем есть сильные стороны, однако отдельные рецензенты разгромили Scorn в своих статьях.

Все издания отмечают визуальную составляющую хоррора. Окружение выглядит детализированным и необычным, как для ужастика. Мрачная атмосфера тоже удостоилась похвалы, как и звучание. Сюжет и головоломки отметили лишь отдельные критики, а большинство назвали их средними в плане исполнения.

Боевая система и реализация автоматических сохранений признаны самыми слабыми аспектами Scorn. К минусам также относят открытый финал и небольшую продолжительность. Для части рецензентов этих недостатков было достаточно, чтобы разгромить хоррор.

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На Metacritic Scorn получила 72 балла после 51 обзора. Ниже приведены выдержки из статей отдельных изданий.

Attack of the Fanboy (5 из 5): "Scorn — это особый опыт для тех, кто хочет перевернуть свои ожидания относительно того, какой может быть хорошая игра ужасов. Это мрачное, сюрреалистичное, провокационное погружение в сложные или даже запретные темы, великолепно созданное и почти идеально оптимизированное. Тематика и визуальное оформление игры сложны и чрезвычайно зрелы, но выполнены с большой тонкостью. Игра является техническим чудом и лаконична, как и должна быть любая игра в жанре ужасов, чтобы не утомлять своим вниманием".

PC Gamer (80 из 100): " Проблемы с контрольными точками и короткое время прохождения не смогли помешать этой научно-фантастической игре в стиле боди-хоррор вгрызться в мой череп".

VGC (2 из 5): "В игре Scorn есть один из самых красивых миров, которые только можно увидеть в игре (если вы способны увидеть красоту в гротеске). Жаль только, что этот мир также стал домом для разочаровывающего приключения, наполненного бесцельным блужданием".

Scorn: основные подробности

Это шутер с элементами хоррора, который анонсировали еще в 2014 году. С тех пор игру неоднократно меняли и улучшали.

В проекте нет традиционной сюжетной завязки. Персонаж появляется в мире, а дальше история будет постепенно распутываться. Каждая локация в Scorn посвящена отдельной части повествования.

Все действия в Scorn имеют последствия. Игра не подскажет пользователю, если тот что-то пропустит. Однако это повлияет на дальнейшее прохождение.

Геймплей включает стрельбу, исследований локаций и решение головоломок. Особая ставка делается на атмосферу — ее называют "отдельным персонажем" хоррора.

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