Студия Ebb Software также опубликовала жуткий тизер.

Ebb Software поделилась радостной новостью. Хоррор с элементами шутера Scorn обзавелся новой датой релиза. Игра выйдет на неделю раньше, чем планировалось. Разработчики также опубликовали жуткий тизер и открыли предварительные заказы.

В свежем кинематографическом ролике показывается вступление из игры. Главный герой спал, окутанный какой-то живой массой. Спустя несколько мгновений он очнулся, прыгнул в ущелье и оказался в загадочном комплексе, где будут разворачиваться основные события Scorn.

Кадры видео также сообщают новую дату релиза. Теперь хоррор планируют выпустить 14, а не 21 октября. Вероятнее всего, перенос связан с готовностью игры и нежеланием разработчиков ждать лишнюю неделю.

После выпуска тизера Ebb Software открыла предварительные заказы Scorn. Стандартная версия игры стоит в Steam 569 гривен, а Deluxe Edition – 638 гривен. До 21 октября проект можно приобрести со скидкой 10%. На релизе в Scorn будут украинские субтитры, что особенно приятно.

Scorn: основные подробности

Это шутер с элементами хоррора, который анонсировали еще в 2014 году. С тех пор игру неоднократно меняли и улучшали.

В проекте нет традиционной сюжетной завязки. Персонаж появляется в мире, а дальше история будет постепенно распутываться. Каждая локация в Scorn посвящена отдельной части повествования.

Все действия в Scorn имеют последствия. Игра не подскажет пользователю, если тот что-то пропустит. Однако это повлияет на дальнейшее прохождение.

Геймплей включает стрельбу, исследований локаций и решение головоломок. Особая ставка делается на атмосферу — ее называют "отдельным персонажем" хоррора.

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