В бюджетном сегменте самым оптимальным названа связка видеокарты Radeon RX 9060 XT и процессора Intel Core i5-13400F.

Журналисты авторитетного издания PC Gamer протестировали и выбрали самые удачные компоненты для игровых ПК в трех категориях. Речь идет о бюджетном, среднебюджетном и высоком ценовом сегменте.

Бюджетная сборка в пределах 1000 долларов (~40000 грн) может включать процессор Core i5-13400F, видеокарту AMD Radeon RX 9060 XT на 8 ГБ, материнскую плату ASRock B760M Steel Legend, 16 ГБ ОЗУ DDR5 Kingston Fury Beast, SSD-накопитель WD Black SN7100 на 1 ТБ, кулер Laminar RM1, блок питания Be Quiet! Pure Power 12 на 750 Вт и корпус Phanteks Eclipse G400A.

Такая ПК-сборка является оптимальным вариантом для гейминга 1080p на максимальных настройках графики, также многие игры удастся запустить в 1440p, пишут в PC Gamer.

Видео дня

В среднем ценовом сегменте (1300-1500 долларов) для 2К-гейминга самым оптимальным названа связка видеокарты GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти и процессора Ryzen 7 7700X.

Сборку можно дополнить матеренкой ASUS TUF Gaming B650-E WiFi, 16 Гб ОЗУ Patriot Viper Venom DDR5-5600, SSD Lexar NM790 на 2 ТБ, блоком питания Be Quiet! Pure Power 12 M 750 W, кулером Thermalright Peerless Assassin 120 – и собрать все это в корпусе Corsair 4000D.

Наконец, для тех, у кого бюджет неограничен, авторы PC Gamer рекомендуют премиальный вариант для 4K-гейминга. В его основе – топовый чипсет AMD Ryzen 7 9800X3D и видеокарта GeForce RTX 5090.

В качестве материнской платы предлагается MSI MEG X870E Tomahawk. Также сборка включает 32 ГБ памяти DDR5 G.Skill Trident Z5 Neo, SSD Lexar NM790 на 4 ТБ, блок питания Seasonic Prime TX-1300 и систему жидкостного охлаждения Lian Li Galahad II Trinity 360. Завершающим элементом станет корпус Havn HS 420.

Ранее Steam опросил своих пользователей и назвал самую оптимальную конфигурацию геймерского ПК летом 2025 года. Звание самой популярной видеокарты вновь досталось GeForce RTX 3060, а все больше геймеров переходят на Windows 11 и процессоры AMD.

Меж тем Nvidia впервые снизила цены на новейшие видеокарты GeForce RTX 5000 в Европе. Подешевели в основном топовые модели: так, ценник на RTX 5090 теперь составляет 2099 евро вместо 2329.

Вас также могут заинтересовать новости: