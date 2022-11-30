В PS Store началась распродажа «Новогодние предложения» / фото Sony

В PlayStation Store началась распродажа "Новогодние предложения". Она продлится до 22 декабря, 01:59 по киевскому времени. Затем, вероятнее всего, стартует основная праздничная акция.

Скидки в рамках распродажи достигают 80%, хотя отдельные товары подешевели сразу на 90%, но это больше исключения из правил. Среди игр по сниженным ценам присутствуют как известные хиты, так и новинки 2022 года. К последним, например, можно отнести Gotham Knights и Asterigos: Curse of the Stars.

Лучшие предложения на распродаже

  • Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition — 359 гривен;
  • God of War Digital Deluxe Edition — 399 гривен;
  • Обновленная версия God of War III — 324 гривны;
  • Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint — 224 гривны;
  • Call of Duty: Modern Warfare — 659 гривен;
  • Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition — 599 гривен;
  • Battlefield V — 249 гривен;
  • Spyro Reignited Trilogy — 402 гривны;
  • Horizon Zero Dawn Complete Edition — 324 гривны;
  • Need for Speed Heat Deluxe Edition — 239 гривен;
  • Bloodborne: Game of the Year Edition — 524 гривны;
  • Vampire: The Masquerade — Swansong — 899 гривен;
  • Dragon Age: Inquisition Game of the Year Edition — 119 гривен;
  • Batman: Arkham Knight — 324 гривны;
  • Gotham Knights: Deluxe Edition — 1374 гривны;
  • Asterigos: Curse of the Stars — 887 гривен.

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