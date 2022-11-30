Акция продлится до 22 декабря.

В PlayStation Store началась распродажа "Новогодние предложения". Она продлится до 22 декабря, 01:59 по киевскому времени. Затем, вероятнее всего, стартует основная праздничная акция.

Скидки в рамках распродажи достигают 80%, хотя отдельные товары подешевели сразу на 90%, но это больше исключения из правил. Среди игр по сниженным ценам присутствуют как известные хиты, так и новинки 2022 года. К последним, например, можно отнести Gotham Knights и Asterigos: Curse of the Stars.

Лучшие предложения на распродаже

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition — 359 гривен;

God of War Digital Deluxe Edition — 399 гривен;

Обновленная версия God of War III — 324 гривны;

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint — 224 гривны;

Call of Duty: Modern Warfare — 659 гривен;

Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition — 599 гривен;

Battlefield V — 249 гривен;

Spyro Reignited Trilogy — 402 гривны;

Horizon Zero Dawn Complete Edition — 324 гривны;

Need for Speed Heat Deluxe Edition — 239 гривен;

Bloodborne: Game of the Year Edition — 524 гривны;

Vampire: The Masquerade — Swansong — 899 гривен;

Dragon Age: Inquisition Game of the Year Edition — 119 гривен;

Batman: Arkham Knight — 324 гривны;

Gotham Knights: Deluxe Edition — 1374 гривны;

Asterigos: Curse of the Stars — 887 гривен.

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