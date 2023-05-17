Все ради привлекательных предложений во внутреннем магазине.

В Diablo IV будут собирать определенные данные о каждом игроке. Разработчикам это нужно, чтобы предлагать наиболее привлекательные товары во внутреннем магазине и повысить шансы на покупку предметов.

Blizzard Entertainment в статье на официальном сайте упомянула "интеллектуальное" отслеживание действий игроков в Diablo IV. Система будет собирать данные о любимом классе пользователя, а также его эстетических предпочтениях. На основе этого будут формироваться предложения во внутриигровом магазине.

Ранее Blizzard сообщала, что в грядущей экшен-RPG реализованы покупки за премиальную валюту платину, которая приобретается за реальные деньги. Компания планирует продавать только косметические предметы, не влияющие на геймплей. Особняком идет боевой пропуск — обычный и ускоренный с 20 открытыми уровнями. В нем можно добывать платину, но ее количества не хватит на покупку нового сезонного пропуска, хотя во многих других играх такая возможность присутствует. Пользователи описанный подход не оценили и обвинили Blizzard в жадности.

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Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметится открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV выйдет 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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