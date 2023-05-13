Blizzard Entertainment уже обвинили в жадности.

На днях Blizzard Entertainment провела новую прямую трансляцию, на которой подробно рассказала о монетизации Diablo IV. В игре будет магазин с косметикой и постоянным чередованием доступных предметов, а также два варианта боевого пропуска — платный и доступных для всех. Второй разблокирует только некоторые бонусы, а первый позволит получить эксклюзивный облик. Но после трансляции выяснилась неприятная деталь. Оказывается, добытой валюты во время прохождения платного боевого пропуска не хватит, чтобы приобрести новый в следующем сезоне.

Это подтвердил генеральный менеджер франшизы Diablo Род Фергюссон в Twitter, отвечая на вопрос одного из фанатов. Руководитель написал: "Будет присутствовать валюта, которую можно использовать для снижения стоимости следующего сезонного боевого пропуска, но не настолько, чтобы полностью купить его".

Получается, даже если достичь последнего уровня в платном варианте пропуска, не удастся добыть валюту для приобретения нового с наступлением следующего сезона. Достаточного количества премиальных монет просто не предусмотрено. В результате их придется докупать за реальные деньги каждый квартал, если пользователь захочет постоянно иметь платный боевой пропуск.

Видео дня

Помимо этого, Blizzard собирается продавать ускоренный вариант пропуска с 20 открытыми уровнями и возможность мгновенно разблокировать часть этапов. Об этом Фергюссон рассказал во втором сообщении. В результате монетизация в Diablo IV будет такой же, как в Fortnite. Игроков подход Blizzard не вдохновил, и они начали обвинять компанию в жадности.

Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметится открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV выйдет 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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