Одновременно разработчики погрузились в историю вселенной.

Blizzard Entertainment продолжает готовить аудиторию к выходу Diablo IV — одной из главных новинок года. Разработчики выпустили свежий ролик, в котором подробно рассказали о вселенной и сюжете игры.

На видео появляются разные члены команды, включая директора Джо Шелли. Основной темой рассказа стал конфликт между Лилит и Инариусом. Они создали Санктуарий — мир, где разворачиваются события Diablo. Но затем бывшие соратники начали враждовать, и именно их войны стали основной повествования в серии.

В ролике также кратко упомянули об основных персонажах в Diablo IV. Часть из них можно было повстречать во время прохождения первого акта игры в рамках открытого бета-тестирования. Сюда относятся Лорат Нар, суровый ученый Хорадрим, выживший после событий Diablo III: Reaper of Souls, Права, преподобная служительница Церкви Света, и Нейрелль, ученая, которая ищет свою пропавшую мать.

Из новых героев в ролике показали Донана — мага из числа Хорадримов, найденного в Скосглене. Во время прохождения сюжета на упомянутой локации пользователи подробнее узнают о его отношениях с Лоратом Наром. Но даже в бета-тестировании можно было найти намеки на непростую судьбу персонажа.

Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметится открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV выйдет 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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