Информатор под псевдонимом insider_wtf оказался прав — ремейк The Last of Us действительно выйдет 2 сентября 2022 года. В Сеть утек дебютный трейлер проекта и обложка.
Ролик содержит нарезку кадров с разными игровыми эпизодами. На видео демонстрируется, как Джоэл и Элли начали свое путешествие, встретились с бандитами, которые устроили засаду, приехали к Томми и так далее.
Трейлер позволяет оценить, насколько улучшилась графика в ремейке. Naughty Dog подтянула освещение, качество моделей персонажей, тени и детализацию. Ремейк, получивший название The Last of Us Part I, выглядит более естественно и современно по сравнению с оригиналом.
Другие подробности обновленной TLoU
- Судя по первому ролику, в игру интегрируют дополнение Left Behind.
- Утечка произошла на сайте PlayStation, где раньше времени появилась страница ремейка. Там же были опубликованы некоторые детали The Last of Us Part I.
- Naughty Dog пообещала воплотить в проекте оригинальный опыт, но с улучшенным геймплеем, боевой системой и исследованием мира.
- Стоит отметить, что 2 сентября игра появится только на PS5. ПК-версия находится в разработке, но выйдет позже.
- Проект стоит $70 в США, а региональные цены пока неизвестны.