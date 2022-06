Игра действительно выйдет в сентябре.

Информатор под псевдонимом insider_wtf оказался прав — ремейк The Last of Us действительно выйдет 2 сентября 2022 года. В Сеть утек дебютный трейлер проекта и обложка.

Ролик содержит нарезку кадров с разными игровыми эпизодами. На видео демонстрируется, как Джоэл и Элли начали свое путешествие, встретились с бандитами, которые устроили засаду, приехали к Томми и так далее.

Трейлер позволяет оценить, насколько улучшилась графика в ремейке. Naughty Dog подтянула освещение, качество моделей персонажей, тени и детализацию. Ремейк, получивший название The Last of Us Part I, выглядит более естественно и современно по сравнению с оригиналом.

Другие подробности обновленной TLoU

Судя по первому ролику, в игру интегрируют дополнение Left Behind.

Утечка произошла на сайте PlayStation, где раньше времени появилась страница ремейка. Там же были опубликованы некоторые детали The Last of Us Part I.

Naughty Dog пообещала воплотить в проекте оригинальный опыт, но с улучшенным геймплеем, боевой системой и исследованием мира.

Стоит отметить, что 2 сентября игра появится только на PS5. ПК-версия находится в разработке, но выйдет позже.

Проект стоит $70 в США, а региональные цены пока неизвестны.

