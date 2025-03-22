С момента релиза прошло всего 2 дня.

Ubisoft поделилась первыми результатами Assassin’s Creed Shadows, и они впечатляют - за два дня после релиза игру опробовали более двух миллионов человек. Это делает старт новой части франшизы успешнее, чем у Assassin’s Creed Origins и Odyssey:

"Два миллиона игроков! Мы в восторге от того, что можем отметить этот невероятный рубеж! Assassin's Creed Shadows уже превзошла стартовые показатели AC Origins и Odyssey. Спасибо, что отправились с нами в путешествие по феодальной Японии!" - сообщили разработчики.

Стоит учитывать, что игра доступна не только в продаже, но и по подписке Ubisoft+ Premium, так что количество активных игроков не равняется числу проданных копий.

Видео дня

Пока что реакция сообщества остаётся в целом положительной. В Steam у Shadows "очень положительные" отзывы и рейтинг в 81%, а пиковый онлайн на момент релиза превысил 51 тысячу человек.

Релиз Assassin's Creed Shadows состоялся 20 марта. Игра доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее творческий директор Ubisoft рассказывал, сколько времени уйдёт на прохождение Shadows. Особо дотошным игрокам может понадобится более 80 часов.

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