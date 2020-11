Скандальная игра студии Naughty Dog выиграла в пяти номинациях.

Вчера прошла 38-я церемония награждения за лучшие компьютерные игры – Golden Joystick Awards 2020. Эта премия примечательна тем, то здесь победителей выбирает не жюри, а игроки со всего мира путем голосования. В результате больше всего наград, в том числе и звание "Игра года", досталось постапокалиптической драме от студии Naughty Dog – The Last of Us Part II.

The Last of Us Part II победила в 5-ти номинациях:

Игра года;

Лучшая игра на PlayStation;

Лучшее звуковое сопровождение;

Лучшее повествование;

Лучшее визуальное оформление;

Читайте такжеПоломанные диски и письма с угрозами. Как одна игра разделила мир пополам

Кроме того, лучшей студией года по версии Golden Joystick Awards 2020 стала компания Naughty Dog, создавшая The Last of Us Part II. Прочитать рецензию на эту игру можно в нашем материале.

Следующим проектом по количеству выигранных наград стал roguelike-экшн Hades.

Hades одержала победу в 2-х номинациях:

Лучшая инди-игра;

Премия "Выбор критиков";

Веселая многопользовательская игра Fall Guys: Ultimate Knockout тоже победила в двух номинациях:

Лучшая семейная игра;

Лучшая многопользовательская игра;

Интересно, что песочнице Minecraft спустя 11 лет после релиза удалось выиграть две номинации на Golden Joystick Awards 2020:

Лучшее игровое сообщество;

Лучшая поддерживаемая игра;

Лучшей игрой для Xbox стал платформер Ori and the Will of the Wisps, для Nintendo Switch – симулятор Animal Crossing: New Horizons, а лучшей игрой для ПК – Death Stranding.

Самой ожидаемой игрой на Golden Joystick Awards 2020 признали God of War Ragnarok. Продолжение сурового экшена про Кратоса и Атрея выйдет в 2021 году на PlayStation 5.

Полная трансляция церемонии Golden Joystick Awards 2020

Напомним, следующая игровая премия, The Game Awards 2020, пройдет 10 декабря. Там The Last of us Part II представлена в 9 номинациях.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов