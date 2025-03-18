Сейчас команда только пишет сценарий.

Сериал по God of War, который будет транслироваться на Amazon, уже получил заказ на два сезона, хотя создатели только начали работу над первым и пока даже о начале съёмок речи не идёт.

Об этом сообщил шоураннер проекта Рональд Д. Мур в подкасте The Sackhoff Show. Он был назначен новым шоураннером в конце 2024 года, когда проект был перезапущен.

Мур также участвует в написании сценария, однако подробности пока не раскрывает. Известно лишь, что сериал будет основан на God of War 2018 года. Кастинг, скорее всего, начнётся после завершения работы над сценарием или его основной части.

Видео дня

Напомним, что звезда сериала "Очень странные дела" Финн Вулфхард, в шутку или нет, заявил, что хотел бы сыграть роль Кратоса, ну или хотя бы Атрея.

Ранее мы рассказывали, что в сети появились первые кадры сиквела фильма по Mortal Kombat. На них можно оценить Карла Урбана в роли Джонни Кейджа.

Кроме того, недавно HBO показал финальный трейлер второго сезона сериала по The Last of Us. Продолжение, которое выйдет уже 13 апреля, также исправит одно из главных рассхождений сериала с оригинальными играми, обещает Нил Дракманн.

Вас также могут заинтересовать новости: