Рассада, высаженная в феврале и январе, нуждается в обязательной стимуляции светом.

Зима еще в самом разгаре, на улице минусовая температура, но несмотря на это многие дачники уже готовятся к весне, выращивая дома рассаду. Хорошо, если есть освещаемая теплица, но если ее нет, ухаживать за растениями приходится дома, и все знают, что для укрепления культур необходим дополнительный свет. Рассказываем, как подсветить рассаду в домашних условиях фитолампой, чтобы собрать тройной урожай потом.

Когда и как правильно досвечивать растения

Одна из самых распространенных ошибок, которую допускают огородники - это подсвечивание рассады, только если на ней уже есть настоящие листочки. Некоторые дачники уверены, что дополнительный свет необходим только тем растениям, которые уже начали развиваться, а "малышам" хватит и дневного. Это заблуждение - как раз сеянцам очень нужна подсветка, иначе всходы будут вытягиваться и болеть, а вам потом придется выхаживать культуру.

Нужно знать, как правильно подсвечивать рассаду фитолампой, чтобы получить наилучший результат, и потом не маяться с растениями. Помните главное правило - рассаде необходим световой день в течение 12-14 часов, а в феврале он длится максимум 8. Это значит, что культуры почти в два раза недополучают света, поэтому наличие фитолампы необходимо. Ее нужно включать в шесть утра и выключать в восемь вечера, ночью они могут не работать. Поступать так, как делают некоторые огородники, пытаясь экономить электричество - включать фитолампу на пару часов утром, а потом на пару часов вечером, тоже нельзя - рассада вытянется из-за недостатка света.

Каким цветом лучше подсвечивать рассаду

Опытные дачники даже не обсуждают, можно ли подсвечивать рассаду обычной лампой - естественно, ответ будет отрицательным. Нужна именно люминесцентные и энергосберегающие устройства, потому что обычная лампа накаливания не даст нужного эффекта. Дело в том, что она будет нагревать воздух и высушивать его, из-за чего растения также будут сохнуть, к тому же, от вытягивания она не спасает.

Идеальный вариант среди того, чем лучше досвечивать рассаду - трубчатые люминесцентные лампы холодного света, которые устанавливаются прямо над рассадой, тогда она будет как бы тянуться к нему и не падать. Важно учитывать и количество растений, и размер подоконника, и расстояние от окна или, если вы храните растения, например, в большой коробке, то и ее высоту. Необходимо следить, чтобы свет попадал на всю рассаду одинаково, иначе одни культуры получат 70%, другие - 20%, и это потом скажется и на состоянии растений, и на урожае. Если вдруг вы не нашли нужную люминесцентную лампу, можно установить устройство для аквариума, а если рассады слишком много, то лучше, конечно, приобрести энергосберегающую лампу, которую потом получится использовать и для освещения комнаты.

Как правильно выращивать рассаду под фитолампой - общие советы

Есть несколько общих правил, как правильно подсветить рассаду в домашних условиях, чтобы избежать вытягивания растений. Во-первых, если растения стоят на подоконнике, можно установить экраны из фольги, тогда солнечный свет будет падать на них, отражаться и полностью попадать на рассаду. Во-вторых, окна нужно постоянно мыть, потому что даже минимальное количество пыли и грязи снижает качество освещения.

Как только наступит весна, ящики или поддоны с рассадой нужно обязательно выносить на улицу или на балкон, чтобы увеличить количество света и закалить растения. Также важно помнить, что чем ниже освещенность - тем ниже должна быть температура, однако ниже допускать понижения до 10 градусов и больше нельзя, иначе культуры замерзнут.

Несмотря на то что многие садоводы выращивают рассаду именно на подоконнике, зимой лучше этого все-таки не делать, а соорудить специальную коробку или даже место в шкафу. Дело в том, что в холодное время года возле окна могут быть сквозняки, а от батареи, если есть отопление, идет горячий воздух. Из-за перепада температуры растения могут в лучшем случае развиваться по-разному, в худшем - начнуть болеть и сохнуть. Так что, если у вас есть возможность, желательно перенести рассаду в более благоприятное место, а если такой возможности нет - утеплите окна и поставьте на подоконник банку с водой.

