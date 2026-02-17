Рассказываем, как пожарить рыбу, чтобы не было запаха и брызг.

Многие хозяйки не любят готовить мойву по одной причине - не знают, как избавиться от запаха жареной мойвы в квартире потом. И, хотя рыбка сама по себе очень вкусная - она так и остается лежать на прилавке. Меж тем, есть несколько способов, как жарить мойву на сковороде так, чтобы не было аромата и даже брызг.

Что делать, чтобы не было запаха при жарке мойвы

Есть очень простой способ, как сделать так, чтобы при жарке мойвы не было ни запаха, ни гари, ни брызг.

Вот что нужно сделать:

подготовить мойву (0,5 кг) - разморозить, помыть, почистить;

сделать панировку - смешать 100 г муки + 1 ч. л. соли + 1 ч. л. паприки + 0,5 ч. л. черного молотого перца;

обвалять рыбу в панировке со всех сторон и выложить на смазанный растительным малом пергамент.

Мойву нужно выкладывать на одну сторону пергамента, а второй стороной накрыть сверху и подвернуть края, чтобы рыба получилась в конверте.

Затем этот конверт кладут на сухую сковороду и жарят с обеих сторон по 5 минут. Никакого запаха, брызг и гари в процессе нет. Минус этого метода в том, что рыба получается без хрустящей корочки.

Как пожарить мойву с хрустящей корочкой и без запаха

Чтобы мойва при жарке получилась с аппетитной корочкой, ее нужно обжарить обычным способом, но в другой панировке.

Но перед этим - устранить запах:

замочить рыбу в воде, добавив немного уксуса - примерно на 15 минут;

подержать мойву 15 минут в огуречном рассоле;

замариновать в соевом соусе - а 1 кг рыбы взять 2 ст. л. слабосоленого соевого соуса.

Затем мойву обсушить бумажным полотенцем, обмакнуть в муку, затем - в яйцо, после - в кукурузную муку. Пожарить на подсолнечном масле с каждой стороны по 3-4 минуты - до красивой румяной корочки.

