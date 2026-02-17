Первый коридор затмений 2026 года открывается уже сегодня.

17 февраля состоится первое солнечное затмение этого года. В это время откроется так называемый "коридор затмений" - особый период, когда остро ощущаются судьбоносные события и кармические уроки. Хотя наука относится к этому скептически, многие продолжают учитывать астрологические циклы при планировании важных дел.

Сколько продлится текущий коридор затмений 2026, чего ожидать в этот период и как использовать его с наименьшими потерями и максимальной пользой, в комментарии УНИАН рассказала астролог Ольга Ходарева.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Что такое коридор затмений

Коридор затмений - это астрологический термин, обозначающий промежуток между солнечным и лунным затмениями. Эти явления всегда следуют одно за другим с интервалом около двух недель (14-18 дней) и формируют особый "временной коридор".

В 2026 году нас ждут два коридора затмений - зимний и летний. В астрологии это - особенно важные моменты, когда энергетика жизни словно перезагружается, а кармические задачи выходят на поверхность.

Когда начинается и когда заканчивается коридор затмений в феврале 2026

"Первое затмение произойдет 17 февраля (солнечное), а второе - 3 марта (лунное). Две недели между ними и есть коридор затмений", - объясняет Ольга Ходарева.

По словам астролога, это очень показательный период в жизни людей, потому что могут произойти "кармические повороты" - то есть, как будто события происходят сами по себе, но на самом деле им способствовали наши определенные действия в прошлом.

Как коридор затмений влияет на человека

Как рассказывает Ольга Ходарева, нужно понимать: то, что входит в жизнь в период коридора затмений, - это то, что нужно человеку для развития его души.

Что происходит в коридоре затмений:

могут корректироваться планы, и это может происходить довольно резко;

часто могут нарушаться какие-то договоренности;

возможны судьбоносные встречи;

в жизнь могут возвращаться важные люди из прошлого.

В целом многие люди могут осознать то, что "что-то мое", а "что-то - не мое", "что-то старое я оставляю и двигаюсь вперед к новому".

Что нельзя делать в коридор затмений и что нужно

Для тех, кто ориентируется на астрологические прогнозы, это один из главных вопросов.

Чего лучше не делать в коридоре затмений:

начинать что-то на пределе сил - это касается любых новых дел, требующих ресурсов и энергии, но в коридор затмений будут даваться с трудом и могут привести к "выгоранию";

что-то "рубить с плеча" - импульсивные решения и резкие движения часто приводят к ошибкам и недоразумениям;

бесконтрольно что-то выполнять - автоматические или необдуманные действия могут привести к непредсказуемым последствиям.

Что астролог советует делать в это время:

наблюдать, принимать решения, но активные действия реализовывать уже, когда закончится коридор затмений;

следует фиксировать для себя какие-то знаки;

стоит прислушиваться к своей интуиции.

"Беречь свою энергию, завершать и отпускать - все это благоприятно делать", - говорит эксперт.

