На чистый Четверг перед Пасхой принято заниматься генеральной уборкой дома.

Всем православным верующим известно, что за несколько дней перед Пасхой отмечается Чистый четверг - это особенный день христианского календаря с интересными обычаями. С религиозной же точки зрения день посвящается некоторым событиям из последних дней Христа, называемых Страстями Христовыми.

Мы разобрались, когда отмечается Чистый четверг 2026 года, какой его православный смысл и чего не стоит делать на праздник согласно народным верованиям.

Когда Чистый четверг в 2026 году

Великий или Чистый четверг наступает на Страстной неделе, то есть последней перед Пасхой. Это значит, праздник отмечается за три дня до светлого Воскресенья Господнего.

Понять, когда Чистый четверг, нетрудно, если знать пасхальную дату. Пасха 2026 у православных будет 12 апреля, а ближайший к нему четверг - 9 апреля, и это и есть день праздника.

Что такое Чистый четверг

Вся Страстная седмица посвящается библейским событиям, которые происходили перед гибелью Иисуса. На Чистый четверг христиане вспоминают последний ужин Христа с учениками, который получил название Тайная вечеря.

Во время трапезы он показал апостолам таинство освящения хлеба и вина, а также омыл им ноги, чтобы продемонстрировать свою жертвенность и отказ от гордыни. В тот вечер Иисус уже знал, что вскоре Иуда предаст его, и сразу после этого бывший ученик передал учителя стражникам.

Из истории этого дня становится понятно, в чем его смысл и что нужно делать в Чистый четверг. Праздник учит нас смирению перед Богом, призывает к физическому и душевному очищению.

Что можно делать в Чистый четверг и что нельзя

В Великий четверг у православных принято проводить генеральную уборку, чтобы привести в порядок дом перед Пасхой. Из жилья выносят мусор, моют окна, стирают все ткани, украшают иконы. Верующие причащаются хлебом и вином, поскольку на Тайной вечере были установлены правила причастия.

Не менее важна для православных телесная чистота. Поэтому в праздник обязательно моются с головой, а также умываются водой из серебряной посуды. Считается, что водные процедуры желательно провести еще до восхода Солнца, и тогда человек обретет крепкое здоровье.

Именно на Чистый четверг начинается подготовка к пасхальной трапезе: замешивание теста для пасхи, окрашивание яиц, варка холодца. Однако пробовать такие блюда еще не разрешается, ведь еще длится Великий пост.

Помимо употребления мясных продуктов вот что нельзя делать в Чистый четверг еще:

мусорить и разводить беспорядок в доме;

ругаться матом;

пить спиртное, кроме освященного вина;

конфликтовать и обижать близких, поскольку Иисус учил людей смирению;

чрезмерно веселиться и устраивать шумные вечеринки.

А вот запрета на работу в этот праздник нет. Даже наоборот - хорошо потрудиться перед Пасхой не грех.

