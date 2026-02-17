Уксус удаляет налет с унитаза не хуже дорогих магазинных средств.

Известковый налет в унитазе рано или поздно появляется в любом случае. Особенно в украинских условиях, где вода в трубах очень жесткая. Уже за несколько дней отложения так плотно оседают на стенках, что их не "берут" даже агрессивные химикаты.

К счастью, эффективное средство для очистки унитазов есть почти в каждом доме и стоит копейки - это обыкновенный столовый уксус. Кислота в его составе легко растворяет мочевой камень, ржавчину и другие виды грязи. Она также убивает бактерии, оставляя приятный аромат. Зная, как почистить унитаз уксусом, уборка станет простой как никогда.

Как почистить унитаз содой и уксусом

О том, как очистить унитаз от камня уксусом, рассказало издание Southern Living. Перед процедурой стоит открыть дверь уборной для проветривания и надеть одноразовые перчатки. Также важно учитывать, что для эффективного очищения уксус нужно оставить на керамике на несколько часов. Поэтому уборку лучше проводить на ночь, когда туалетом не пользуются.

Чтобы почистить унитаз содой и уксусом, сначала желательно перекрыть воду в уборной вентилем. Затем подготовьте два стакана уксуса, стакан соды, бумажные салфетки и ершик. Обильно смочите уксусом бумагу и выложите под ободком. Оставьте на время от 30 минут до нескольких часов, в зависимости от тяжести загрязнения. Уберите салфетки, посыпьте поверхность содой и подождите еще 15 минут. После этого прочистите унитаз ершиком и смойте водой.

Если такой способ, как прочистить унитаз содой и уксусом, сработал не полностью, эксперты также советуют потереть проблемные места пемзой. Чтобы не оставить царапин, ее можно применять только на фарфоре.

Также издание Southern Living советует завести привычку смывать и протирать ёршиком туалет после каждого использования. Такие действия помогут избежать наслоения налета. А если в водопроводе течет очень жесткая вода, можно поставить смягчитель.

