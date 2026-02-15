Эти два простых способа выручат любую хозяйку.

Ванная комната загрязняется очень быстро, особенно если в квартире есть проблемы с вентиляцией. Капли засохшей воды или мыльного налета быстро покрывают все поверхности, особенно сильно страдает сантехника. Узнайте, чем отмыть мыльный налет в ванной, чтобы от него не осталось и следа.

Как убрать застарелый мыльный налет - лайфхаки

Если у вас стеклянные душевые двери, вы знаете, что мыльный налет может сильно портить внешний вид. Эта тонкая белая пленка, которая скапливается на дверях, плитке и кранах, может создавать впечатление, что в ванной комнате грязно, а убрать такие отложения сложнее, чем кажется, особенно если нужно не оставить царапин.

Издание Martha Stewart передает слова эксперта по чистоте Алисии Соколовски которая считает, что многих людей это сбивает с толку, потому что такой налет выглядит как засохшее мыло, которое должно раствориться от теплой воды и смыться само. Однако это не так, и поэтому президент и со-генеральный директор компании AspenClean сама объяснила, как убрать застарелый мыльный налет с первого раза и сохранить эффект надолго, не оставив ни единой царапины.

Уксус

Алисия Соколовски предпочитает этот метод, если речь заходит о том, чем отмыть мыльный налет с пластика или других поверхностей в ванной комнате. По словам эксперта, вам понадобится лишь обычный столовый белый уксус, любое чистящее средство для ванной комнаты, мягкая губка и салфетка из микрофибры.

Белый уксус нужно перелить в пульверизатор и распылить на двери душевой кабины, оставить на 3-5 минут. Сверху нанести любимое чистящее средство. Аккуратно круговыми движениями протереть двери душевой кабины, счищая мыльный налет. Полить теплой водой, параллельно орудуя губкой, чтобы убрать остатки моющего средства и уксуса. Протереть двери душевой кабины насухо салфеткой из микрофибры.

Моющее средство

Второй вариант предложила основательница Savvy Cleaner Анджела Браун. Она рассказала, как удалить мыльный налет в ванной с душевой кабины по принципу мытья сковородок и кастрюль. Она говорит, что каждый раз грязную кухонную утварь обычно замачивают в горячей воде, чтобы потом легче было отмыть грязь и остатки еды, и та же идея сработает с душевой кабиной.

Вам понадобится лишь мягкая губка, любое моющее средство (в том числе для посуды) и салфетка из микрофибры. Суть в том, чтобы включить горячую воду в душе, закрыть двери и подождать несколько минут, чтобы кабина покрылась паром - он размягчит мыльный налет. Затем нужно нанести моющее средство на двери и мягкой влажной губкой протереть их от загрязнений. Далее - смыть все теплой водой и насухо вытереть салфеткой из микрофибры. По словам эксперта, если вы будете выполнять такие действия каждый раз после принятия душа, никаких следов мыльного налета не увидите и в помине.

