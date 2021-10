Актеру пришлось постараться, чтобы воплотить в жизнь Get over here.

В 2022 году первой части Mortal Kombat исполнится тридцать лет. Создатель и идейный вдохновитель франшизы MK Эд Бун вспомнил о приближающемся юбилее в Twitter и поделился любопытным роликом. На видео показывается, как записывались движения для легендарного приема Скорпиона под названием Get over here.

Роль одного из самых известных бойцов Mortal Kombat исполнил мастер боевых искусств Даниэль Песина. А фразу "Get over here", которой сопровождается применение навыка, озвучил Эд Бун. Во время использования приема Скорпион достает свое фирменное оружие шэнбяо и притягивает с его помощью врага. В ролике ниже показано, как записывалась анимация использования способности.

Процессом создания Get over here руководил Эд Бун. Даниэлю Песине пришлось много раз повторять движения руками, чтобы добиться нужного результата. Его взмахи руками выглядят плавными, но разработчики постоянно вносили мелкие коррективы. Именно поэтому актер совершал одну попытку за другой.

Подробнее о серии Mortal Kombat

Это одна из самых популярных франшиз среди файтингов. Ее совокупные продажи превысили 73 миллиона копий.

Последняя часть серии на текущий момент — это Mortal Kombat 11. Поддержка игры уже прекращена.

По слухам, NetherRealm Studios приступила к созданию нового проекта во франшизе. Однако информация пока официально не подтверждена.

Автор: Назар Степорук