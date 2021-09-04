Кадр из трейлера Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms / скриншот

Кровь, жесть и немного ненужной драмы. Обзор фильма Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms

Назар Степорук
09:00, 04 сентября 2021
7 мин. 85

Состоялась премьера нового анимационного фильма Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms – сиквела прошлогодней экранизации игры. Первая часть получилось отменной, но можно ли также лестно отозваться о продолжении? Рассказываем в нашем материале.

Весной прошлого года Warner Bros. Animation выпустила мультфильм Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, который удивил отличным качеством исполнения. В нем хорошо сочетались пафос, брутальность и жестокость, а сюжет позволял взглянуть на известные события из игры под другим углом. История вращалась вокруг Скорпиона, и его желания отомстить за гибель клана Ширай Рю. Даже знаменитый турнир на острове Шанг Цунга создатели картины смогли освежить новыми фрагментами и битвами.

Успех Scorpion's Revenge проложил дорогу сиквелу под названием Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms. Продолжение анонсировали в середине июня текущего года, а за его производство отвечала та же команда. Режиссером снова стал Итан Сполдинг, тогда как создатель и идейный вдохновитель серии Эд Бун опять занял кресло творческого консультанта.

Все компоненты для создания прекрасного фильма на месте: есть направление, которое проложила первая часть, и люди, ответственные за ее создание. В этом обзоре мы расскажем, получилось ли у Warner Bros. Animation второй раз хорошо адаптировать Mortal Kombat в анимационном формате.

Слишком прямолинейно

Прошлогодняя Scorpion's Revenge базировалась на сюжете первой игры серии Mortal Kombat, а продолжение картины, что весьма логично, выстроено на фундаменте MK2. Защитники Земного Царства во главе с лордом Рейденом победили в "Смертельной битве" на острове Шанг Цунга. Они нарушили планы Шао Кана по захвату своей планеты, но на этом противостояние не закончилось. Император Внешнего Мира решил действовать напрямую и вторгся на Землю через порталы. Войска владыки под предводительством Китаны осадили храм Шаолиня и собирались взять его штурмом.

Генералы Шао Кана, которые участвовали в турнире / скриншот

Защитники Земли успешно оборонялись, пока на поле битвы не появился сам Шао Кан. Император показал свою мощь в короткой стычке с Лю Каном, после чего сделал любопытное предложение. Он вызвал Рейдена и его воинов на последнюю "Смертельную битву" во Внешнем мире. Бог Грома согласился, так как это был прекрасный шанс навсегда освободить Землю от притязаний Шао Кана.

Защитники Земли / фото ign.com

Фанаты Mortal Kombat наверняка недоумевают, глядя на такую завязку. В игре император и его прихвостень Шанг Цунг хитростью заставили защитников Земного Царства участвовать в турнире. Рейден был вынужден согласиться на эту авантюру, ведь в случае отказа его воинам засчитали бы техническое поражение. А в анимационном фильме завязку зачем-то переиначили в худшую сторону. Сценаристы также не объяснили, как Шао Кан проник на Землю, откуда берутся порталы, и почему император решил пощадить Шанг Цунга после его поражения. Это важная информация для общего восприятия сюжета. Без нее начало фильма страдает от скомканной подачи.

Жесть и драма в сюжете

Дальнейший сюжет делится на три линии. Первая показывает, как разворачивается турнир во Внешнем Мире. Вторая посвящена попыткам Шиннока заполучить Камидогу. С помощью этого артефакта можно возродить Единую Сущность, которую ранее уничтожили Старшие боги, и вернуть вселенную к ее первозданному виду. А третья линия переплетается со второй и показывает попытки Куая Лиэнга — нового Саб-Зиро — отомстить Скорпиону за убийство своего брата Би-Хана.

Безумный бог Шиннок / фото imdb.com

Сюжет Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms предельно просто, но за ним наблюдаешь с определенным интересом. Создатели фильма воспользовались приемом из первой части и показали отдельные известные события под другим ракурсом. А линия с Шинноком и его поисками Камидогу и вовсе новая для вселенной. Она добавляет в глобальную историю череду событий, которая, хвала Старшим богам, не противоречит канону. Ничего выдающегося в этой сюжетной ветке нет, однако лучше так освежать известную историю, чем плохо переиначивать вступление.

С основными компонентами Mortal Kombat в Battle of the Realms тоже все неплохо. Знаменитых персонажей хватает, и все они обладают привычными образами. По сравнению со Scorpion's Revenge, в продолжении появилось больше героев. На экране дебютировали Страйкер, Джейд, Ди'Вора, Кентаро и другие, но раскрыть их толком не успели ввиду короткого хронометража – всего 80 минут. Однако фанатам будет приятно наблюдать за знакомыми персонажами, даже если им уделено немного времени.

Скорпион, как всегда, хорош / фото comicsbeat.com

Брутальность и жестокость в Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms прямо брызжет с экрана. Мощь персонажей ощущается в каждой сцене, а кровь льется галлонами почти во всех драках. Герои не стесняются выпаливать внутренности, ломать кости, вырывать головы вместе с позвоночниками и отрезать конечности. А в отдельных эпизодах от уровня жести глаза натурально округляются. Для поклонников MK будет самое то, однако детям показывать Battle of the Realms категорически не рекомендуется.

Проблема в сюжете ровно одна — натужная драма. По какой-то причине ее решили добавить в повествование, и это совершенно не работает. Брутальная вселенная Mortal Kombat всегда плохо сочеталась с семейными проблемами и прочими похожими мотивами. Отсутствие банальной драмы, которую всегда можно заменить пафосными моментами, пошло бы картине только на пользу.

Не хуже боевого гопака

Преимущества и проблемы сюжета для отдельных зрителей наверняка имеют номинальное значение. Mortal Kombat всегда была про зрелищные бои, так что пора разобраться, как этот аспект выполнен в Battle of the Realms. Хореография и постановка сражений не подкачали: движения героев выверены и смертоносны, рентгены с замедлением времени по-прежнему впечатляют, а применение знаменитых приемов из игр сделано по канонам. Отдельные драки и вовсе можно назвать боевым искусством. Например, за тренировкой Саб-Зиро и Смоука хочется наблюдать вечность. Ледяные снаряды, дымовые завесы, телепорты, кулачные удары — все смешивается в единый вихрь, где нет ничего лишнего.

У Смоука шикарный набор приемов / фото imdb.com

Драки стали одним из преимуществ Battle of the Realms, но без изъянов здесь не обошлось. В отдельных битвах нарушена логика: в одной стычке герой подчистую проиграл врагам, а через десять минут без проблем их одолел. Некоторые сражения ощущаются слишком скоротечными. Вроде только разогрелись, как один персонаж уже выполнил коронный навык и победил другого. А последняя претензия связана с финальным противником. Создатели не смогли передать через его образ ту мощь, о которой говорили на протяжении фильма.

Стоит ли смотреть?

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms — это неплохой сиквел и очередная хорошая адаптация знаменитой вселенной. Фанатам однозначно рекомендуется к просмотру, а вот другим зрителям лучше сначала ознакомиться с первой частью. В отрыве от нее в сюжете продолжения возникает еще больше белых пятен. Важно также отметить, что до уровня Scorpion's Revenge сиквел не дотягивает. У него гораздо больше проблем, и некоторые из них заметны даже при расслабленном просмотре.

Назар Степорук

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