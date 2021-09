Кровь, жесть и немного ненужной драмы. Обзор фильма Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms

Состоялась премьера нового анимационного фильма Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms – сиквела прошлогодней экранизации игры. Первая часть получилось отменной, но можно ли также лестно отозваться о продолжении? Рассказываем в нашем материале.

Весной прошлого года Warner Bros. Animation выпустила мультфильм Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, который удивил отличным качеством исполнения. В нем хорошо сочетались пафос, брутальность и жестокость, а сюжет позволял взглянуть на известные события из игры под другим углом. История вращалась вокруг Скорпиона, и его желания отомстить за гибель клана Ширай Рю. Даже знаменитый турнир на острове Шанг Цунга создатели картины смогли освежить новыми фрагментами и битвами.

Успех Scorpion's Revenge проложил дорогу сиквелу под названием Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms. Продолжение анонсировали в середине июня текущего года, а за его производство отвечала та же команда. Режиссером снова стал Итан Сполдинг, тогда как создатель и идейный вдохновитель серии Эд Бун опять занял кресло творческого консультанта.

Все компоненты для создания прекрасного фильма на месте: есть направление, которое проложила первая часть, и люди, ответственные за ее создание. В этом обзоре мы расскажем, получилось ли у Warner Bros. Animation второй раз хорошо адаптировать Mortal Kombat в анимационном формате.

Слишком прямолинейно

Прошлогодняя Scorpion's Revenge базировалась на сюжете первой игры серии Mortal Kombat, а продолжение картины, что весьма логично, выстроено на фундаменте MK2. Защитники Земного Царства во главе с лордом Рейденом победили в "Смертельной битве" на острове Шанг Цунга. Они нарушили планы Шао Кана по захвату своей планеты, но на этом противостояние не закончилось. Император Внешнего Мира решил действовать напрямую и вторгся на Землю через порталы. Войска владыки под предводительством Китаны осадили храм Шаолиня и собирались взять его штурмом.

Защитники Земли успешно оборонялись, пока на поле битвы не появился сам Шао Кан. Император показал свою мощь в короткой стычке с Лю Каном, после чего сделал любопытное предложение. Он вызвал Рейдена и его воинов на последнюю "Смертельную битву" во Внешнем мире. Бог Грома согласился, так как это был прекрасный шанс навсегда освободить Землю от притязаний Шао Кана.

Фанаты Mortal Kombat наверняка недоумевают, глядя на такую завязку. В игре император и его прихвостень Шанг Цунг хитростью заставили защитников Земного Царства участвовать в турнире. Рейден был вынужден согласиться на эту авантюру, ведь в случае отказа его воинам засчитали бы техническое поражение. А в анимационном фильме завязку зачем-то переиначили в худшую сторону. Сценаристы также не объяснили, как Шао Кан проник на Землю, откуда берутся порталы, и почему император решил пощадить Шанг Цунга после его поражения. Это важная информация для общего восприятия сюжета. Без нее начало фильма страдает от скомканной подачи.

Жесть и драма в сюжете

Дальнейший сюжет делится на три линии. Первая показывает, как разворачивается турнир во Внешнем Мире. Вторая посвящена попыткам Шиннока заполучить Камидогу. С помощью этого артефакта можно возродить Единую Сущность, которую ранее уничтожили Старшие боги, и вернуть вселенную к ее первозданному виду. А третья линия переплетается со второй и показывает попытки Куая Лиэнга — нового Саб-Зиро — отомстить Скорпиону за убийство своего брата Би-Хана.

Сюжет Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms предельно просто, но за ним наблюдаешь с определенным интересом. Создатели фильма воспользовались приемом из первой части и показали отдельные известные события под другим ракурсом. А линия с Шинноком и его поисками Камидогу и вовсе новая для вселенной. Она добавляет в глобальную историю череду событий, которая, хвала Старшим богам, не противоречит канону. Ничего выдающегося в этой сюжетной ветке нет, однако лучше так освежать известную историю, чем плохо переиначивать вступление.

С основными компонентами Mortal Kombat в Battle of the Realms тоже все неплохо. Знаменитых персонажей хватает, и все они обладают привычными образами. По сравнению со Scorpion's Revenge, в продолжении появилось больше героев. На экране дебютировали Страйкер, Джейд, Ди'Вора, Кентаро и другие, но раскрыть их толком не успели ввиду короткого хронометража – всего 80 минут. Однако фанатам будет приятно наблюдать за знакомыми персонажами, даже если им уделено немного времени.

Брутальность и жестокость в Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms прямо брызжет с экрана. Мощь персонажей ощущается в каждой сцене, а кровь льется галлонами почти во всех драках. Герои не стесняются выпаливать внутренности, ломать кости, вырывать головы вместе с позвоночниками и отрезать конечности. А в отдельных эпизодах от уровня жести глаза натурально округляются. Для поклонников MK будет самое то, однако детям показывать Battle of the Realms категорически не рекомендуется.

Проблема в сюжете ровно одна — натужная драма. По какой-то причине ее решили добавить в повествование, и это совершенно не работает. Брутальная вселенная Mortal Kombat всегда плохо сочеталась с семейными проблемами и прочими похожими мотивами. Отсутствие банальной драмы, которую всегда можно заменить пафосными моментами, пошло бы картине только на пользу.

Не хуже боевого гопака

Преимущества и проблемы сюжета для отдельных зрителей наверняка имеют номинальное значение. Mortal Kombat всегда была про зрелищные бои, так что пора разобраться, как этот аспект выполнен в Battle of the Realms. Хореография и постановка сражений не подкачали: движения героев выверены и смертоносны, рентгены с замедлением времени по-прежнему впечатляют, а применение знаменитых приемов из игр сделано по канонам. Отдельные драки и вовсе можно назвать боевым искусством. Например, за тренировкой Саб-Зиро и Смоука хочется наблюдать вечность. Ледяные снаряды, дымовые завесы, телепорты, кулачные удары — все смешивается в единый вихрь, где нет ничего лишнего.

Драки стали одним из преимуществ Battle of the Realms, но без изъянов здесь не обошлось. В отдельных битвах нарушена логика: в одной стычке герой подчистую проиграл врагам, а через десять минут без проблем их одолел. Некоторые сражения ощущаются слишком скоротечными. Вроде только разогрелись, как один персонаж уже выполнил коронный навык и победил другого. А последняя претензия связана с финальным противником. Создатели не смогли передать через его образ ту мощь, о которой говорили на протяжении фильма.

Стоит ли смотреть?

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms — это неплохой сиквел и очередная хорошая адаптация знаменитой вселенной. Фанатам однозначно рекомендуется к просмотру, а вот другим зрителям лучше сначала ознакомиться с первой частью. В отрыве от нее в сюжете продолжения возникает еще больше белых пятен. Важно также отметить, что до уровня Scorpion's Revenge сиквел не дотягивает. У него гораздо больше проблем, и некоторые из них заметны даже при расслабленном просмотре.

Назар Степорук

