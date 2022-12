Sony рассказала о выпуске на ПК еще двух эксклюзивов PlayStation

Речь о Returnal и The Last of Us Part I.

Sony не обошла стороной церемонию награждения The Game Awards. Компания не только представила дополнение к Horizon Forbidden West, но и объявила о запуске на персональных компьютерах еще двух эксклюзивов PlayStation. Речь идет о Returnal и The Last of Us Part I. Про релиз последней на ПК стало известно сразу после анонса ранее в этом году, но сейчас объявили точную дату. Игра станет доступна на персональных компьютерах 3 марта 2023 года. Предварительные заказы The Last of Us Part I уже стартовали. Цена в Steam и Epic Games Store составляет 1699 гривен. За предзаказ предусмотрены дополнительные ресурсы и детали для улучшения оружия. А вот запуск Returnal официально подтвердили только на TGA 2022. Правда, до мероприятия файлы игры неоднократно замечали в Steam, да и инсайдеры утверждали, что проект все же заглянет на персональные компьютеры. Точная дата выхода "рогалика" Housemarque на ПК пока не разглашается. Обе игры получили короткие трейлеры с нарезкой зрелищных кадров, а на странице Returnal в Steam появились системные требования. В минимальных значатся Intel Core i5-6400 или AMD Ryzen 5 1500X, 16 Гбайт ОЗУ, NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Гбайт) или AMD Radeon RX 580 (8 Гбайт). А для комфортной игры понадобятся Intel i7-8700 или AMD Ryzen 7 2700X, 32 Гбайт ОЗУ, NVIDIA RTX 2070 SUPER (8 Гбайт) или AMD RX 6700 XT (12 Гбайт). Ремейк The Last of Us — основные подробности Игру полностью переработали с учетом современных технологий и возможностей PS5. В проекте реализовали анимации, физику, искусственный интеллект и опции доступности на уровне второй части.

Обновленная TLoU поддерживает особенности DualSense и трехмерное звучание.

Основной геймплей и сюжет остались без изменений, однако с игрой будет поставляться улучшенное дополнение Left Behind. А вот мультиплеер из проекта вырезали.

The Last of Us Part I вышла 2 сентября 2022 года на PlayStation 5, а позже появится на ПК. Игра получила от критиков 89 баллов, а вот пользователи поставили только 5,5.

