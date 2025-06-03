Впервые игру показали ещё в 2020 году.

Студия IO Interactive, разработавшая серию Hitman, официально подтвердила название своего нового проекта по вселенной Джеймса Бонда - 007: First Light. Об этом стало известно из первого твита на официальной странице игры.

Разработка ведётся уже больше пяти лет, игра была анонсирована ещё в 2020 году. С тех пор информации о проекте было немного, хотя в октябре 2023 года генеральный директор IO Interactive заявил, что производство идёт потрясающе хорошо.

В твите сказано, что "информация о задании уже на подходе", также разработчики обещают больше подробностей в ближайшее время. С большой долей вероятности презентация игры состоится на Summer Game Fest, который стартует уже на этой неделе.

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Ранее мы рассказывали, что на этом же Summer Game Fest Capcom может анонсировать Resident Evil 9. Кроме того, возможно, Ubisoft наконец-то покажет новые материалы по ремейку Prince of Persia: The Sands of Time.

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