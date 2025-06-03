Не помогли даже всплывшие благодарности от российских военных.

Таганский суд Москвы признал российских издателей World of Tanks, компанию Lesta Games, экстремистами. Под санкции попали владелец "Лесты" Малик Хатажаев и основатель Wargaming Виктор Кислый.

Адвокат Lesta Games Роман Макаров не исключает, что суд запретит "Мир танков" на территории России, хоть и с обвинением в корне не согласен: "Мы в корне не согласны с решением суда. Мы считаем, что компания не является экстремистами, мы дали все доказательства. Суд признал по-другому, будем дальше обжаловать решение."

Также "Леста" решила задобрить суд, показав, насколько они полезны для российского общества. Помимо достижений по развитию игровой индустрии, компания показала благодарности от подразделений российской армии.

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Ранее Lesta Games молчала по поводу войны в Украине, тогда как Wargaming активно помогала украинским военным. В компании заявили, что боялись санкций в ответ на активную поддержку России в конфликте.

Lesta Games и прокуратура РФ - как все началось

В начале полномасштабного вторжения Wargaming покинула рынок РФ и продала права на World of Tanks российской студии Lesta Games. Та, в свою очередь, сделала собственную версию игры "Мир танков" специально для российской аудитории.

В конце апреля этого года российская прокуратура арестовала активы Lesta Games, обвинив компанию в экстремистской деятельности.

Вероятнее всего, причиной преследования стало участие Wargaming в инициативе по сбору средств для Украины. Речь идет о внутриигровой кампании по покупке машин скорой помощи для украинских медиков. Эта акция никак не была связана с Lesta.

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