Это будет многопользовательская игра с командными сражениями.

Студия Creative Assembly и издательство Sega анонсировали многопользовательский шутер Hyenas. Проект вдохновлен режимом "Арена" из Apex Legends, поп-культурой и работами аниматора Альберто Мьельго.

Игра отметится матчами с участием пяти команд по три человека. Побеждают пользователи, которые смогут своровать больше всего артефактов поп-культуры у богачей. Именно на этом строится мир Hyenas.

События шутера разворачиваются в далеком будущем, где Земли больше нет. Состоятельные люди колонизировали Марс, а остальные вынуждены ютиться в орбитальных трущобах под названием Порча. Одна из главных ценностей богачей — артефакты поп-культуры, за которыми охотятся "гиены". Это группа грабителей из бедных слоев общества, и они будут героями в Hyenas.

У каждого персонажа есть свои уникальные навыки, например, преимущество при стрельбе из конкретного оружия, манипуляции с окружением, создание стен и прочее. Сражения в шутере проходят в режиме нулевой гравитации, что станет одной из центральных особенностей. Невесомость позволит создать высокий темп и динамику командных противостояний.

Другие подробности Hyenas

Артефакты поп-культуры в игре — это фигурки Соника, кубик Рубика и остальное в том же духе.

Во время матчей придется сражаться как с реальными пользователями, так и с врагами под управлением искусственного интеллекта. Hyenas позиционируется, как шутер формата PvPvE.

Проект уже пообещали поддерживать новым контентом, включая увеличение количества "гиен".

Hyenas выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S в 2023 году, точная дата релиза пока не раскрывается.

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