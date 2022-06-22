Студия Creative Assembly и издательство Sega анонсировали многопользовательский шутер Hyenas. Проект вдохновлен режимом "Арена" из Apex Legends, поп-культурой и работами аниматора Альберто Мьельго.
Игра отметится матчами с участием пяти команд по три человека. Побеждают пользователи, которые смогут своровать больше всего артефактов поп-культуры у богачей. Именно на этом строится мир Hyenas.
События шутера разворачиваются в далеком будущем, где Земли больше нет. Состоятельные люди колонизировали Марс, а остальные вынуждены ютиться в орбитальных трущобах под названием Порча. Одна из главных ценностей богачей — артефакты поп-культуры, за которыми охотятся "гиены". Это группа грабителей из бедных слоев общества, и они будут героями в Hyenas.
У каждого персонажа есть свои уникальные навыки, например, преимущество при стрельбе из конкретного оружия, манипуляции с окружением, создание стен и прочее. Сражения в шутере проходят в режиме нулевой гравитации, что станет одной из центральных особенностей. Невесомость позволит создать высокий темп и динамику командных противостояний.
Другие подробности Hyenas
- Артефакты поп-культуры в игре — это фигурки Соника, кубик Рубика и остальное в том же духе.
- Во время матчей придется сражаться как с реальными пользователями, так и с врагами под управлением искусственного интеллекта. Hyenas позиционируется, как шутер формата PvPvE.
- Проект уже пообещали поддерживать новым контентом, включая увеличение количества "гиен".
- Hyenas выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S в 2023 году, точная дата релиза пока не раскрывается.