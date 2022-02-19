Хорошая стратегия, в которую пока не стоит играть. Впечатления от Total War: Warhammer III

Total War: Warhammer III должна была стать эпическим завершением фэнтезийной трилогии стратегий от Creative Assembly. И как минимум частично она оправдала ожидания. Однако разработчики все же допустили несколько ошибок, которые повлияли на итоговые впечатления. Какой получилась игра, и кому она может понравиться, читайте в свежей статье УНИАН.

Урсун, бог-медведь Кислева, оказался в плену у Бе'лакора. Древний демон-принц Хаоса Неделимого заточил его в Кузнице Душ — мастерской, где создается нечестивое оружие для чудовищ. Теперь восемь фракций стремятся всеми силами добраться до узника. Одни хотят спасти Урсуна, а другие — убить ради получения божественных сил. Особняком стоят огры-каннибалы, которые просто хотят сварить медведя и устроить себе знатную пирушку.

Вот такой сюжетной завязкой обладает Total War: Warhammer III — новая гибридная стратегия от Creative Assembly и Sega. История дает понятную мотивацию для каждой фракции, а дальше эстафету перехватывает геймплей. Он традиционно для всей серии Total War стал основой свежей части. Насколько интересным получился игровой процесс в завершении фэнтезийной линейки Warhammer, УНИАН рассказал в свежем материале. Мы провели в стратегии двадцать часов и готовы поделиться полученными впечатлениями.

Нерушимый фундамент

Сразу стоит отметить, что базовая формула Total War: Warhammer давно сформирована и отлично работает. В ее основе лежат наработки исторических частей франшизы. Есть глобальная карта, на которой в пошаговом режиме нужно развивать свое государство. Игроки должны расширять границы державы и улучшать инфраструктуру в подконтрольных городах. Постройки делятся на экономические, военные, культурные и особые. Между ними нужно соблюдать баланс, чтобы охватывать разные потребности фракции. Не менее важно следить за торговлей и вести дипломатические переговоры с другими государствами. Союзы и пакты о ненападении позволяют заручиться поддержкой и обезопасить тылы во время боевых действий.

Когда армии противников сталкиваются на глобальной карте, открывается вторая составляющая геймплея — сражения в режиме реального времени. Все отряды имеют условные специализации, а также обладают персональным набором характеристик и особенностей. Игроку нужно выучить их, чтобы эффективно действовать в битвах. Базовые правила ведения боев тоже сформировались еще в ранних частях Total War: копейщики хороши против конницы, кавалерия должна атаковать волнами, а лучники метко стреляют с возвышенности, но почти беспомощны в контактной схватке. Пользователю необходимо грамотно комбинировать разные виды воинов во время вербовки армии и выстраивать тактики с учетом сильных сторон войска.

Линейка Warhammer дополнила основу многими элементами. Некоторые из них просто повысили удобство и разбавили базовую концепцию, а другие существенно повлияли на геймплей. Самый простой пример — появление лордов, могучих предводителей фракций и армий. Эти персонажи позволили добавить в Total War частичку RPG. Они обладают древом навыков, снаряжением и спутниками, которые дают разные бонусы. Похожие изменения претерпели вспомогательные юниты — шпионы, убийцы, священники и так далее. В Warhammer все они превратились в героев, получили собственные ветки развития и могут использоваться в боях.

Из других новшеств стоит отметить фэнтезийных бойцов, особые сюжетные сражения с кинематографической постановкой, больше заданий и улучшенную систему случайных событий. Это тоже далеко не все, но сейчас важно другое. Total War: Warhammer III не пытается кардинально перелопатить знакомую формулу. Фанаты любят геймплейную концепцию франшизы и не требуют революции. Однако в третьей части фэнтезийной линейки разработчики все же сделали несколько смелых шагов. Creative Assembly реализовала несколько нововведений, которые поворачивают базис под неожиданным углом. Вот на них мы и сосредоточимся в разборе.

Внушительное количество достоинств

Давайте сначала посмотрим, за что Total War: Warhammer III однозначно достойна похвалы. Разработчики реализовали восемь фракций (огры доступны отдельно за предзаказ) и снабдили каждую из них уникальным геймплеем. Например, я играл за Тзинча и мог накапливать гримуары. Они позволяют изучать специальные технологии и оказывать влияние на глобальную карту. Нужно устроить восстание, открыть туман войны или даже переманить целое поселение? Не вопрос — надо лишь иметь в запасе требуемое количество гримуаров.

Кислев отметился внутренними распрями между двумя лордами, возможностью поклоняться четырем богам и еще одним секретом, который лучше не спойлерить. Армии Кхорна обладают бонусами от регулярных сражений, фракция Нургла в буквальном смысле выращивает города без траты ресурсов на постройки, а демон-принц способен нанимать войска всех богов Хаоса. Разнообразия в этом плане более чем достаточно. Игроку гарантированно захочется опробовать каждое государство с уникальным лордом во главе, чтобы изучить все геймплейные возможности.

Второе положительное изменение в Total War: Warhammer III — система осад. В третьей части войска атаки и защиты получают специальный ресурс. Его можно тратить на создание различных приспособлений для штурма и обороны. То есть теперь нападать стало гораздо тяжелее. Защитники гарантированно соорудят несколько стрелковых башен и баррикад, чтобы усложнить продвижение врагов по улицам города. Это новшество вкупе с грамотно подобранной тактикой позволяет отстоять поселение, даже когда противник обладает значительным преимуществом.

Продолжает череду отменных решений Creative Assembly улучшенная дипломатия. Основа переговоров осталась нетронутой: открываешь соответствующее окно и в зависимости от отношений с конкретной фракцией делаешь разные предложения. Если условия неприемлемы, то есть возможность их уравнять, например, подарить или запросить деньги. Однако в Total War: Warhammer III к этой системе добавился новый пласт. Теперь союзные государства копят специальный ресурс "доверие". Он позволяет арендовать войска дружественной фракции или соорудить форпосты на ее территории. Это откроет доступ к вербовке отрядов соратника. В результате дипломатия в Total War: Warhammer III стала важным инструментом, который можно интересно использовать во время войны.

Игра также обладает ворохом менее значительных, но все же приятных новшеств. Интерфейс стал более удобным, появилась возможность объединять артефакты, а спутников теперь разрешается продавать. Еще хочется отметить взаимодействие с армиями чужих фракций на своей территории. Если у них нет права прохода, то игрок волен выдать предупреждение. После этого войско должно покинуть государство пользователя в течение нескольких ходов. В противном случае появится возможность начать войну с наглецом без дипломатических штрафов. Увы, здесь веселая мелодия заканчивается, и включается грустный марш — пора переходить к недочетам.

Под влиянием Хаоса

Перед перечислением явных проблем рассмотрим дискуссионный аспект, который нельзя однозначно назвать минусом. Речь о структуре сюжета и продвижении к основной цели. Чтобы добраться к Урсуну, необходимо посетить территории четырех богов Хаоса. Здесь потребуется выполнить отдельные цепочки заданий. Звучит просто, но на деле из-за этой механики возникает несколько неприятностей.

Выполнять миссии может только главный лорд со своей армией. И пока он отсутствует, необходимо скудными силами оборонять государство от нападений. Вот только войск всегда не хватает из-за дисбаланса в экономике. Приток денег в Total War: Warhammer III снизили в сравнении с предыдущими частями. И даже если возводить постройки, которые генерируют доходы, средств все равно будет не хватать. Из-за этого возникают ситуации, когда без армии главного лорда обороняться становится нереально.

От дискуссионного аспекта переходим к однозначным проблемам, и основная из них — плохой искусственный интеллект. Когда в эпическом сражении враг принимает откровенно бессмысленные решения, а отряды игрока бездействуют в двух метрах от сражения, становится как-то невесело. По моим ощущениям, в Total War Saga: Troy ИИ был настроен лучше. Рядом со слабым искусственным интеллектом стоит проблема автоматического подсчета итогов битвы. Он далеко не всегда корректно определяет потенциальные результаты схватки, и это удручает. В каждой Total War хватает рядовых сражений, на которые не хочется отвлекаться. Здесь и должен спасать автобой, но в Warhammer III приходится слишком часто драться вручную, чтобы уменьшить потери.

А замыкает перечень недочетов техническое состояние игры. Некоторые баги в проекте заставляют возвращаться на несколько ходов назад. После смены настроек перестает работать кнопка возвращения в главное меню, а TXAA сглаживание сильно "мылит" картинку. Оптимизация тоже удручает — при не самой выдающейся графике в проекте наблюдаются регулярные падения кадровой частоты. Причем колебания FPS заметны даже при обычном передвижении на глобальной карте.

Краткие выводы

Total War: Warhammer III — это отменная и разнообразная стратегия. Уже сейчас в ней можно с удовольствием провести пятьдесят часов. Изучение фракций, а также эксперименты с тактиками и новыми механиками оставляют много положительных впечатлений. При этом игра не ограничивается одной лишь кампанией — в ней есть мультиплеер и режим "битв на выживание", который позволяет поучаствовать в масштабных стычках с делением на этапы.

Но пользователям все-таки стоит немного выждать и не покупать Total War: Warhammer III прямо сейчас. Пока что стратегия обладает несколькими существенными изъянами, способными подпортить развлечения. Благо большинство из них вполне реально исправить патчами. И когда обновления выйдут, Warhammer III станет обязательным приобретением для всех фанатов жанра и серии Total War.

Назар Степорук